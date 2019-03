Plastica monouso | addio dal 2021 La Ue | inquinano troppo

Divieto prodotti di Plastica monouso - ok dell'Europarlamento : Con 560 voti a favore, 35 contrari e 28 astenuti, la plenaria del Parlamento Europeo ha approvato, questo pomeriggio a Strasburgo l'accordo politico che era stato raggiunto il 19 dicembre scorso fra i ...

No alla Plastica monouso - siglato protocollo d'intesa Ambiente Mare Italia-Unione Europea : ... e il supporto alla 'Strategia Europea per la plastica nell'economia circolare', adottata dalla Commissione Europea a gennaio 2018 per accompagnare il processo di transizione verso 'un'economia piu' ...