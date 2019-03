Mini naja | c' è l' ok alla Camera | sei mesi di caserma e studio per giovani tra 18 e 22 anni

Arriva la Mini-naja per i giovani tra i 18 e i 22 anni : cos’è e come funziona : La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge a prima firma Matteo Perego (Forza Italia) con cui si istituisce la cosiddetta mini-naja, un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare di sei mesi per i giovani tra i 18 e i 22 anni. Ora la proposta passa al Senato.Continua a leggere