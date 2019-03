Lost Ember | il gioco di esplorazione e avventura che ci farà vestire i panni di un nobile

eurogamer

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Ildisarà lanciato per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC il 19 luglio, come annunciato dallo sviluppatore Mooneye Studios.Ecco una panoramica del, riportata da Gematsu:"Con un lupo come personaggio principale e un compagno determinato dalla tua parte, scoprirai una storia di lealtà, disperazione e tradimento che ha portato alla caduta di un intero mondo".Leggi altro...

Eurogamer_it : Una data di uscita per #LostEmber. - parliamodivg : Lost Ember è quasi pronto e il ringraziamento è specialmente per la community! -