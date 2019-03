E se anche per la Cina il governo gialloverde fosse un partner inaffidabile?

Risultati NBA – Clippers da sballo con Gallinari - playoff raggiunti aritmeticamente : successi importanti anche per Bucks e Magic : NBA, importanti vittorie e pesanti sconfitte nella notte italiana in vista dei playoff: triofano Clippers, Bucks e Magic Valanga di match NBA durante la notte italiana. In vista dei playoff le franchigie oltreoceano hanno dato spettacolo sui parquet dei palazzetti. Tra gli altri Risultati da segnalare la vittoria dei Clippers in trasferta, che con la vittoria contro Minnesota si qualificano aritmeticamente alla post-season. Tra gli uomini ...

INTER-MancheSTER UNITED A SINGAPORE PER LA INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2019 : ... 'Con l'arrivo di alcuni top club del calcio europeo che parteciperanno all'INTERNATIONAL CHAMPIONS Cup, SINGAPORE il prossimo luglio diventerà una meta ancora più ambita dagli appassionati di sport. ...

RETROSCENA/ Ong - Greta - banche - euro : mezzi e strategie per spolpare gli Stati : L'ordoliberismo che ha fatto l'euro e domina l'europa utilizza ogni mezzo per consolidare il proprio potere sulla politica

Italia-Liechtenstein 6-0 diretta live - gioia anche per Pavoletti! : 78′ – Esce Bonucci, entra un altro debuttante: il difensore Izzo. 76′ – Esordio e subito gol per Pavoletti: il portiere respinge su un suo colpo di testa ma è bravo lo stesso attaccante del Cagliari a tornare sul pallone e metterlo in rete. 71′ – Dopo una grandissima standing ovation, esce dal campo Fabio Quagliarella: al suo posto Leonardo Pavoletti. 69′ – E sono 5, ancora Kean a segno dopo ...

E’ italiano il sistema di calcolo più veloce - superiore anche ai computer quantistici : Un circuito elettronico innovativo in grado di risolvere calcoli complessi ad una velocità finora mai raggiunta non solo dai più potenti computer digitali classici, ma anche dagli avveniristici computer quantistici. Un risultato ottenuto dal Politecnico di Milano che rivoluzionerà l'intelligenza artificiale, un campo in cui è fondamentale che i sistemi imparino e prendano decisioni molto velocemente. Come funziona, lo ha spiegato ad askanews ...

Smart Road : via alla sperimentazione delle auto autonome anche in Italia : (Foto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) È stata approvata positivamente e all’unanimità la prima domanda di autorizzazione alla sperimentazione di veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche Italiane come comunicato dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un passaggio ampiamente pronosticato, ma comunque era da ottenere per avviare l’iter che ...

Salario minimo - anche in Italia una retribuzione "proporzionata e sufficiente" per legge? : Potrebbe trovare una maggioranza trasversale il disegno di legge M5s che arriva in Senato prima di Pasqua. I socialisti...

Flop irrecuperabile - l'Isola perde anche in semifinale : Nemmeno la semifinale dell'Isola dei Famosi vince la sfida dei dati Auditel del lunedì sera: il Flop è irrecuperabile. Il reality show di Canale 5, tra insopportabile confusione, litigi tra Alba ...

anche la figlia di Gwyneth Paltrow detesta quando la madre pubblica sue foto senza chiedere il permesso : Same. The post Anche la figlia di Gwyneth Paltrow detesta quando la madre pubblica sue foto senza chiedere il permesso appeared first on News Mtv Italia.

Aborto - Altolà di M5s : 'La 194 è una conquista per il Paese'. anche i Dem si mobilitano : "In realtà - conclude il presidente di Scienza & Vita - la proposta ripercorre quella di alcuni deputati centristi della scorsa legislatura, Sberna e Gigli, che si muove Anche nella prospettiva di ...

Sci velocità - vento troppo forte a Vars : cancellate le manche di Coppa del Mondo previste per oggi : Confermati i risultati delle prove svolte ieri, Simone Origone e Valentina Greggio conquistano un altro podio Niente da fare a Vars: il forte vento che soffiava in pista sin dalle prime ore del mattino ha indotto gli organizzatori a cancellare le manche previste oggi per la tappa di Coppa del Mondo di sci velocità, motivo per cui, ai fini dei risultati finali, sono state ritenute valide quelle di qualificazione disputate il giorno ...

WeWork nel 2018 ha raddoppiato i ricavi ma anche le perdite : Rosso che è stato in gran parte dovuto agli investimenti che hanno portato a 425 il numero di siti operativi nel mondo, 625 contando anche quelli in fase di apertura,. Lo scorso anno il numero di ...

Forze dell’Ordine : anche a Carabinieri e Polizia da aprile stipendio aumentato per l’IDV : Si chiama indennità di vacanza ed è l’elemento provvisorio di stipendio erogato per il periodo intercorrente tra la scadenza di un contratto collettivo ed il suo rinnovo. In pratica, quando un CCNL scade e non si provvede immediatamente al suo rinnovo, ai lavoratori viene erogata una somma aggiuntiva di stipendio dopo 3 mesi di vuoto contrattuale. Questa indennità di vacanza sortirà il suo effetto per i lavoratori della pubblica amministrazione ...

Mare - Ministro Costa : “Stiamo lavorando per raccogliere la plastica anche in acque dolci” : “Credo molto nell’importanza di sperimentazioni come questa, alla luce soprattutto della loro possibile replicabilità. Complimenti, avete affrontato il problema a monte, prima che la plastica raggiunga il Mare“: lo dichiara il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in riferimento ai risultati del progetto ‘Il Po d’AMare’. “Come sapete siamo ormai prossimi all’arrivo in Consiglio dei Ministri ...