Congresso delle famiglie: partecipa anche Blangiardo, presidente Istat

Come mostra il programma dell'evento a Verona, il neo presidente dell’Istituto di Statistica è tra i relatori di una tavola rotonda sulla crisi demografica. Immediata la reazione della Cgil Istat: “Mette a rischio la reputazione dell’Ente, non vada”







