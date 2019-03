Confindustria - allarme crescita zero : Quota 100 e Reddito non portano posti : 'Nel 2020 previsto un flebile + 0,4%' certificano i dati dell'ufficio studi di Viale dell'Astronomia. 'Serve un patto per lo sviluppo e l'occupazione' avverte il presidente Boccia

Crescita - Di Maio : “Preoccupazioni di Confindustria sono le nostre. L’epoca dei gufi era quella di Renzi” : “Le preoccupazioni contenute nel report di Confindustria sono anche le nostre. Non c’è bisogno di nessuno scontro o di apostrofare Confindustria come i gufi“. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in una conferenza stampa a New York, dopo l’incontro con i vertici di Wall Street, rispondendo indirettamente alle dichiarazioni dell’alleato Matteo Salvini sullo studio degli industriali. ...

Robiglio - Confindustria - : il welfare come leva competitiva : Roma,, askanews, - Qual è il valore del welfare aziendale per le piccole imprese? "Dobbiamo parlare di significati, più che di un singolo significato - dice Carlo Robiglio, presidente della Piccola ...

Matteo Salvini : "Confindustria piena di gufi" - la difesa di Luigi Di Maio : "L'epoca dei gufi è di Renzi" : Nuovo scontro a distanza tra i due vicepremier. Pomo della discordia, questa volta, i gufi. Non quelli di renziana memoria, ma quelli additati come tali da Matteo Salvini. A chi gli chiedeva un parere sulle previsioni fatte da Confindustria, il vicepremier leghista ha risposto: "Verranno smentite clamorosamente dai fatti. È pieno di gufi. Ci hanno sempre "cannato" in passato". Immediata la risposta dell'altro vicepremier, che si assume la ...

Crescita «zero» e colpe del governo - perché Confindustria lancia l’allarme Salvini : «Gufi». Di Maio : noi preoccupati : Le colpe del governo, sommate a difficoltà congiunturali e difetti strutturali, pesano sul Paese. E le ricadute sull’economia italiana potrebbero essere tremende

