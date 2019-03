Cittadinanza a Rami e Adam | Salvini | ' Convinto non da Di Maio ma da solo Ragazzi usati

Cittadinanza Rami - Pif : 'Salvini - hai fatto quello che dovevi fare : grazie! Oggi tutti uniti' : Oggi al Viminale il ministro dell'interno Matteo Salvini incontrerà i ragazzini eroi che hanno evitato la strage dello scuolabus a San Donato...

Adam e Rami - Salvini : “Su Cittadinanza mi sono convinto da solo. Ius soli? Problema di giornalisti - adulti e politici” : “Ius soli? La legge attuale funziona, il dibattito non esiste”. Nel giorno in cui ha ricevuto al Viminale Adam, Rami, gli altri bambini della scuola media Valiati di Crema coinvolti nel dirottamento dello scuolabus a San Donato Milanese, Matteo Salvini è tornato a rivendicare come la legge sulla cittadinanza non verrà modificata. “Diritti negati per tutti gli altri che nascono e crescono in Italia? Non è vero, non c’è ...

Salvini incontra Rami : «La sinistra lo ha usato. Cittadinanza? Non mi ha convinto Di Maio» : Su Rami è stata fatta «una battaglia politica» e «non è vero che mi ha convinto Di Maio» a concedergli la cittadinanza. Lo ha detto il ministro...

Cittadinanza a Rami : Salvini a Di Maio - "MI sono convinto da solo" : ?"Io accolgo i consigli di tutti, i suggerimenti di tutti, sono rispettoso e ascolto per natura, ma in questo caso mi sono convinto da solo. Mi sono preso del tempo per studiare, studio carte e leggi e poi dico sì o no a ragion veduta. Secondo la mia coscienza e le leggi vigenti". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, replicando a Di Maio che aveva detto di aver convinto il titolare del Viminale a concedere la ...

Sì alla Cittadinanza per Rami. I grillini esultano : merito nostro : Luigi Di Maio si prende tutto il merito di avere convinto Matteo Salvini a concedere la cittadinanza italiana a Rami Shehata, il ragazzino di origine egiziana che, con la sua telefonata al padre, ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri a San Donato Milanese. «Sono felice di averlo convinto», dice il capo dei 5 Stelle. Due giorni fa il min...

Di Maio : ok Salvini a Cittadinanza Rami? Ho strumenti persuasione : New York, 27 mar., askanews, - 'Ho abbastanza strumenti di persuasione. Mettiamola così'. Luigi Di Maio, il vice premier e ministro dello Sviluppo economico, ha risposto così, da New York, a chi gli ...

Lo show di Salvini al Maurizio Costanzo canta - chiede l autografo a Mahmood e dice sì alla Cittadinanza per Rami : In tutti i lavori del mondo se sbagli paghi, non puoi sequestrare una bambina ai genitori, ci sono tante case famiglia che accolgono per carità cristiana, altre case sono solo business'. Le critiche ...

Cittadinanza a Rami - è stato Di Maio a convincere Salvini ad abbandonare la linea rigida. Prove di intesa tra i due dopo le ruggini : Dal Pd arrivano le parole di Zingaretti, alla sua prima direzione: Puntiamo ai delusi di lega e cinquestelle, e a una rete di alleanze'.

Luigi Di Maio sconfina su temi Salviniani. Dalla Cittadinanza a Rami all’aborto : Di Maio Primo affondo su Ramy, l’eroe di San Donato Milanese che otterà la cittadinanza italiana. Luigi Di Maio sconfina nuovamente su temi Salviniani. Primo affondo su Ramy, l’eroe di San Donato Milanese che otterà la cittadinanza italiana. “Nei giorni scorsi avevo inviato una lettera proprio ai ministeri competenti per chiedere loro di conferire la … Continue reading Luigi Di Maio sconfina su temi Salviniani. Dalla ...

Lollobrigida - Fdi - : "Contrari a Ius Soli - ma Rami merita Cittadinanza" : Le reazioni politiche dalla sala stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Rami - Salvini : sì alla Cittadinanza - è come mio figlio. Di Maio : l'ho convinto io : Salvini dice sì alla cittadinanza a Rami, il ragazzino che ha dato l'allarme ai carabinieri dal bus sequestrato a San Donato Milanese, e lo invita al Viminale insieme a quattro compagni di...