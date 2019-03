Amazon Alexa | attive le chiamate Skype E ci sono anche i video musicali di Vevo

Amazon : sconto del 25% sulla domotica compatibile con Alexa : Fino al 27 marzo sarà possibile ottenere il 25% di sconto su vari prodotti compatibili con Alexa, l’avanzato assistente...

La Cucina Italiana arriva su Amazon Alexa : «Cosa cucino oggi?» è la domanda che la gran parte di noi si pone quasi ogni giorno, ma la fantasia non sempre ci aiuta a risolvere il problema una volta ai fornelli. E chi può offrire una risposta soddisfacente se non La Cucina Italiana, storica rivista di cultura gastronomica che proprio nel 2019 compie 90 anni? La grande novità è che non c'è più bisogno di sfogliare, e neppure di navigare sulla Rete: dopo aver deliziato i lettori in edicola, ...

Sony annuncia nuove cuffie Extra Bass WH-XB700 con Google Assistant e Amazon Alexa : Sony ha annunciato ufficialmente delle nuove cuffie wireless WH-XB700 della serie Extra Bass dotate di integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa. L'articolo Sony annuncia nuove cuffie Extra Bass WH-XB700 con Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Vorwerk presenta l’aspirapolvere robot Folletto VR300 - compatibile con Amazon Alexa : Vorwerk presenta Folletto VR300, il suo nuovo robot aspirapolvere che può essere controllato tramite la companion app o con i comandi vocali di Amazon Alexa. L'articolo Vorwerk presenta l’aspirapolvere robot Folletto VR300, compatibile con Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Amazon elimina i Dash button : Alexa farà il loro lavoro : (Foto: Amazon) Amazon dice definitivamente addio ai suoi Dash button fisici, i piccoli dispositivi che consentono di ordinare uno specifico prodotto direttamente schiacciando un bottone e senza più passare dal sito. La principale causa sarebbe il rapido avanzamento dei prodotti per la domotica che il gigante di internet sta sviluppando a ritmi sostenuti. Dalla loro prima apparizione nel 2015, i Dash button stanno perdendo la loro principale ...

Arriva anche il tosaerba che si controlla tramite Google Assistant e Amazon Alexa : Il Mobile World Congress 2019 è stata l’occasione perfetta per presentare al grande pubblico non soltanto smartphone, ma anche tanti prodotti di domotica in grado di “rivoluzionare” la nostra vita: è questo il caso di Automower 435X AWD di Husqvarna, un tosaerba collegato ad internet e basato sull’intelligenza artificiale. Si tratta di un tosaerba a trazione integrale, […] L'articolo Arriva anche il tosaerba che si ...

LG punta su Google Home e Amazon Alexa per rendere le case sempre più smart con i suoi elettrodomestici : LG ha annunciato che nel corso del 2019 aumenterà in modo deciso il quantitativo di elettrodomestici smart abilitati al riconoscimento vocale L'articolo LG punta su Google Home e Amazon Alexa per rendere le case sempre più smart con i suoi elettrodomestici proviene da TuttoAndroid.

Amazon Echo Show disponibile in Italia : l’assistente Alexa arriva sul grande schermo : Lanciato negli Stati Uniti due anni fa, Amazon Echo Show sbarca finalmente anche in Italia: l'assistente Alexa arriva sul grande schermo L'articolo Amazon Echo Show disponibile in Italia: l’assistente Alexa arriva sul grande schermo proviene da TuttoAndroid.

Amazon Echo Show arriva in Italia : un po' speaker - un po' tablet - Alexa a bordo. Prezzi e data di uscita : Essendo un dispositivo Amazon c'è tutta la parte di shopping sul più grande ipermercato online del mondo, e rispetto a un Echo senza schermo l'esperienza controllato sulla voce è più completa e ...

Amazon Echo Show - Alexa con un grande display : Allo stesso modo sarà possibile guradare un TG fra quelli proposti da Skay TG24, Ansa o visualizzare le ultime notizie della Gazzetta dello Sport. E presto, grazie all'accordo con la piattaforma Vevo,...

Amazon lancia il nuovo Echo Show : Alexa ora è anche video : Ormai è cosa nota: in cima alla classifica dei dispositivi tech più venduti del 2018 ci sono gli assistenti vocali. Una piccola rivoluzione per le case degli italiani che è stata guidata da Alexa, l'...

Amazon Echo e Alexa : cosa sono e come funzionano : I giornalisti di L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finaleAlexa è sempre più smart, sempre più intelligente: risponde alle domande, riproduce musica, racconta barzellette, controlla luci e ...

Qualcomm annuncia il Mesh Networking Development Kit con Amazon Alexa : Qualcomm annuncia il nuovo kit di sviluppo per le reti Wi-Fi Mesh, denominato Mesh Networking Development Kit, che offre la possibilità di integrare Amazon Alexa, portando la praticità del controllo vocale sui dispositivi collegati della casa. L'articolo Qualcomm annuncia il Mesh Networking Development Kit con Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant supera quota 4000 Azioni ma è ancora molto lontano da Amazon Alexa : Negli ultimi mesi Google Assistant ha visto crescere in maniera decisa il quantitativo di Azioni che è in grado di svolgere. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Assistant supera quota 4000 Azioni ma è ancora molto lontano da Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.