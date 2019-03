Xi Jinping all' Eliseo | commessa Airbus da 30 miliardi di dollari e 14 intese

Xi Jinping a Roma - pranzo per 80 persone offerto da Conte : ecco il menu preparato dallo chef preferito da Ugo Tognazzi [GALLERY] : 1/48 Copyright Filippo Attili ...

Cina : aereo con Xi Jinping atterrato all'aeroporto di Palermo : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - E' atterrato pochi minuti fa all'aeroporto 'Falcone e Borsellino' di Palermo l'aereo di Stato dell'Air China con a bordo il Presidente della Cina Xi Jinping, la consorte e una delegazione di oltre 100 persone. Ad accoglierlo, a bordo pista, il Prefetto di Palermo Anton

Xi Jinping a Roma - parata di ministri e industriali alla cena al Quirinale : E poi i ministri dell'Economia Giovanni Tria e della Difesa Elisabetta Trenta, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna, la sindaca di Roma Virginia Raggi e l'ex primo cittadino Francesco Rutelli ...

MATTARELLA ALLA CINA 'VIA DELLA SETA A DOPPIO SENSO'/ Oggi Xi Jinping a Palermo : Il presidente DELLA repubblica, Sergio MATTARELLA, si è rivolto così al collega cinese Xi Jinping: "La via DELLA SETA sia a DOPPIO senso"

I paletti di Mattarella a Xi Jinping : "L'Italia non romperàle sue alleanze" : Se così fosse, alla nostra economia verrebbe una boccata di ossigeno. Lo schiaffo di Parigi Mattarella ha profittato dell'assenza di orecchie indiscrete per chiedere a Xi una mano sull'Onu: l'Italia ...

I paletti di Mattarella a Xi Jinping : “L’Italia non romperà?le sue alleanze” : Ogni vera amicizia esige patti chiari, e l’onere di mettere le carte in tavola con Xi Jinping è toccato a Sergio Mattarella. Più della sontuosa accoglienza riservata al presidente cinese, conta proprio quello che si sono detti i due nel faccia a faccia di ieri mattina sul Colle. È filtrata per vie ufficiose la ricostruzione seguente: con garbata fe...

Establishment e poca aria gialloverde alla cena al Quirinale con Xi Jinping : Una cena sulle note di Andrea Bocelli, simbolo dell'Italia nel mondo, e un menù tutto nostrano per rendere omaggio al presidente della Repubblica cinese Xi Jinping e soprattutto alla moglie Peng Liyan, appassionata della lirica nonché cantante molto famosa in Cina. Sobrietà, eleganza e diplomazia sono gli ingredienti della cena ufficiale nel salone delle feste del Quirinale dove a varcare il portone sono stati circa 150 ...

Il presidente cinese, Xi Jinping, è stato scortato dai corazzieri a cavallo prima del suo ingresso al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Xi Jinping a Roma - l'Italia cavallo di Troia nel risiko Cina-Usa? : Il presidente cinese è a Roma e firmerà un memorandum d'intenti sulle nuove Vie della Seta. Ma è il momento giusto, mentre l'Ue annaspa sulla Brexit e gli Usa maltrattano gli alleati? E soprattutto: è ...

Xi Jinping a Roma - l’Italia cavallo di Troia nel risiko Cina-Usa? : L’arrivo di Xi Jinping e della moglie Peng Liyuan a Fiumicino (foto: Vincenzo Livieri/LaPresse) In politica, specialmente quella internazionale, i vuoti si riempiono rapidamente. Così, dopo due anni di trumpismo a colpi di dazi che non hanno fatto grandi distinzioni fra amici e nemici, la Cina porta a casa un risultato che riempie un (grosso) pezzo di quel vuoto: quel risultato si chiama Italia, il primo Paese del G7 e primo fra i ...

Il presidente cinese Xi Jinping è a Roma. Via alla visita di tre giorni in Italia | : È arrivato a Fiumicino con la moglie, la first lady Peng Liyuan. La coppia è stata accolta da numerose autorità

Roma - Montecarlo - Parigi : Xi Jinping - alla fine - annuncia la partenza per l'Europa : «Questa visita approfondirà la fiducia politica reciproca e la cooperazione pragmatica sotto l'iniziativa Belt and Road», ha concluso il portavoce. Nessun cenno alle polemiche nel governo italiano ...