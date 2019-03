Veneto : il primo aprile al via coinvolgimento farmacie cura paziente cronico (2) : (AdnKronos) - Sulla base delle informazioni raccolte, le farmacie potranno quindi attivarsi in diversi modi per rispondere alle difficoltà manifestate dagli utenti, quali ad esempio la consegna e di depliant informativo relativo al tema dell’aderenza alla terapia e la spiegazione della sua importanz

Prostituzione - primo ok in Veneto per albo comunale e dichiarazioni dei redditi. Salvini : “Ora riaprire le case chiuse” : Per il momento è solo una proposta di legge statale, eppure parte dal Veneto la campagna parlamentare per riaprire le case chiuse e istituire un albo che regolamenti la Prostituzione. La quinta commissione del consiglio regionale ha dato il via libera alla proposta avanzata da Antonio Guadagnini di “Siamo Veneto” che dovrà ora essere approvata dal consiglio regionale e quindi seguire l’iter di approvazione statale per riformare la legge ...