Stupro di gruppo su 19enne Filmano tutto | 3 arresti a Catania

(Di martedì 26 marzo 2019) Violenza sessuale diai danni di una americana di 19 anni. Con questa tre giovani catanesi sono stati fermati dai carabinieri, sottoposti ad interrogatorio di garanzia e rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza su disposizione del Gip che ha convalidato il fermo ed emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. La ragazza, che non parla ma comprende perfettamente l'italiano da circa tre mesi si trovava nel capoluogo etneo dove lavorava come babysitter nell'abitazione di una famiglia che la ospitava 'alla pari'. Nella tarda serata del 15 marzo, insieme a un'amica, in un bar di via Teatro Massimo, e' stata avvicinata dai tre giovani che si sono intrattenuti con lei dopo che era rimasta da sola. Segui su affaritaliani.it

repubblica : Catania, stupro di gruppo su 19enne: filmano tutto con il telefonino, arrestati tre ragazzi - BollaPatrizia1 : RT @51fini: Catania, stupro di gruppo su 19enne: filmano tutto con il telefonino, arrestati tre ragazzi ?? naturalmente non italiani vero,… - AndreaTroiani13 : stupro di gruppo su un'extracomunitaria (statunitense) di 19 anni: aspettiamo tutti un tweet da #melman. -