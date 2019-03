Salvini dice sì alla cittadinanza a Ramy : 'È come mio figlio' : 'Sì alla cittadinanza a Ramy perché è come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo Paese, ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o ...

Cittadinanza a Ramy - Salvini dice sì : «È come mio figlio» Di Maio : «L’ho convinto io» : Il ministro dell'Interno dice sì alla Cittadinanza italiana al bimbo eroe: «Per atti di bravura e coraggio le leggi si possono superare»

Perché Salvini dice che se continua così nel 2050 'l'Italia non c'è più' : Cernobbio, CO,, 23 mar., askanews, - La crisi 'che mi preoccupa di più non è tanto lo spread, che in silenzio è tornato indietro dove è arrivato, ma il dato sociale che più mi preoccupa è quello ...

La testimonianza di una ragazzina che viaggiava sul bus : "Ci ha ammanettati. Diceva 'le persone in Africa muoiono per colpa di Di Maio e di Salvini'" : "Ci ha ammanettati e ci minacciava. Diceva che se ci muovevamo, versava la benzina e accendeva il fuoco. Continuava a dire che le persone in Africa muoiono e la colpa è di Di Maio e di Salvini. Poi i carabinieri ci hanno salvati". Questo è il racconto di una ragazzina che era sul bus sequestrato da Ousseynou Sy a Crema e poi dato alle fiamme a San Donato."Ci ha preso i telefoni ma un compagno è riuscito a tenerlo. Eravamo ...

Salvini - il Senato dice no al processo. Lui : 'Non lascerò morire nessuno - ma porti chiusi' : Roma, 20 mar., askanews, - L'aula del Senato nega l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, avanzata dai magistrati di Catania per il caso della nave ...

Marattin - Pd - interrompe la diretta di Salvini : 'Fermi tutti - dice balle' : Roma, 18 mar., askanews, - Scintille durante la puntata de 'L'aria che tira', il programma di Myrta Merlino su La7, dove viene trasmessa la diretta Facebook di Matteo Salvini. Quando il vicepremier ...

Pd - l’ira di Marattin su La7. Ferma la diretta con Salvini e accusa : “Dice balle su spread. La stampa si ribelli” : Indignazione e rabbia del deputato Pd, Luigi Marattin, a “L’Aria che Tira” (La7), durante un collegamento in diretta da Milano, dove il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rispondeva a domande di alcuni giornalisti davanti al Palazzo della Regione Lombardia. “Sono contento – ha afFermato il leader della Lega – perché di solito lo spread arriva sui giornali e in tv solo quando cresce. Siamo tornati ai ...

Salvini dice a Berlusconi : "Eccomi". Ma in un altro senso : Matteo Salvini si dà del "coglione". In una dura replica a Silvio Berlusconi, che aveva definito "coglioni" quanti hanno fiducia nel governo gialloverde, il leader leghista da Melfi, in Basilicata, dice: "Eccolo quel coglione". "A livello nazionale la mia parola, il mio impegno non solo con gli alleati, ma con gli italiani, vale più di ogni sondaggio o insulto. Quello che facciamo bene, lo facciamo bene in due" ha ...

Matteo Salvini - il giudice lo elogia per le politiche sui migranti? La vergogna : linciato dai colleghi : È finito nell'occhio del ciclone Roberto Politi, il presidente del Tar di Brescia, che nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario ha avuto l'ardore di promuovere in modo piuttosto netto le politiche di questo governo e, in particolare, le mosse di Matteo Salvini sul fronte dell

Migranti - il giudice elogia la linea Salvini. E viene "processato" dai colleghi : Ha espresso le sue opinioni sulle politiche migratorie e per il presidente del Tar di Brescia, Roberto Politi, i colleghi avvocati hanno subito riservato critiche aspre. La sua colpa? Aver detto che l'Italia oggi ha un "esecutivo finalmente non più pavido" e che un serio dibattito sui Migranti è stato spesso osteggiato da una "penosa litania dei diritti fondamentali".Le sue riflessioni Politi le ha espresse durante la presentazione della ...

Alessio Casimirri - il Parlamento europeo dice sì all'estradizione del terrorista. "Vittoria di Matteo Salvini" : Dopo Cesare Battisti, la Lega vuole ottenere l'estradizione dal Nicaragua del brigatista rosso Alessio Casimirri. Il Parlamento europeo oggi 14 marzo da detto sì con l'approvazione di un emendamento del Carroccio: "E' una grande e storica vittoria della Lega e del nostro leader e ministro dell'Inter

Gli dice "La pacchia è finita!". E il centro sociale querela Salvini : Ieri i carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno messo i sigilli alla sede del centro sociale 'Ex Canapificio' . Nonostante si intascassero i fondi per l'accoglienza degli immigrati , i ...

Codice appalti - Garavaglia : “Una boiata pazzesca”. Salvini : “Corruzione? Non servono norme rigide per combatterla” : “Finalmente tutti hanno capito la boiata pazzesca che è stato il Codice degli appalti quindi adesso ci si mette mano seriamente”. Così Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista al ministero dell’Economia archivia il Codice messo in piedi per contrastare la corruzione nelle piccole e grandi opere infrastrutturali e che il governo, (assieme al varo del decreto ‘Sblocca Cantieri’) si appresta a riformare. Garavaglia ...