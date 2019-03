Omega3 | soluzione anti age

vanityfair

(Di martedì 26 marzo 2019)amici (anche) della pelleSinergia ottimaleUna microalga amica della pelleCibirugheAlimenti che fanno invecchiare precocementeSalute e bellezza vanno spesso a braccetto. A confermarcelo, in occasione di un importante appuntamento scientifico dedicato ai campi di applicazione degli, è il biochimico americano Barry Sears, per tutti il padre della Dieta Zona.In occasione del lancio di una nuova linea di integratori a base distudiata per le esigenze femminili (EnerZonaSpecialist), Sears ci spiega perché questi elementi rappresentano un aiuto fondamentale sia per mantenere in salute il nostro organismo, che per migliorare l’aspetto della pelle.Che cosa sono esattamente glie perché sono tanto importper l’organismo? «Si tratta di acidi grassi essenziali che il nostro organismo non riesce a produrre in maniera autonoma e che ...