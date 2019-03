Liverpool | abusata dal nonno | ragazza lo denuncia e viene rinnegata dalla famiglia

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) A, nel Regno Unito, una ragazzina è statadalpaterno sin dall'età di tredici anni. A rendere ancora più difficile la drammatica situazione della, oggi 23enne, è il fatto che quando ne ha parlato innon è stata creduta e nel momento in cui ha mostrato le prove lal'hadalpaterno da quando aveva 13 anni La, Jade Edwards, ha subito violenze da parte delpaterno, Joseph Edwards, per anni, mentre la nonna dormiva al piano superiore. Racconta che fino a un certo punto della sua vita, ilera un punto di riferimento come lo è per tutti i bambini. Ma poi, un giorno del 2009, qualcosa è cambiato. Il primo episodio avvenne proprio in quell'anno quando, una sera,e nipote erano seduti sul divano davanti al televisore. Ad un tratto l'uomo si era allungato e aveva provato a palparle i glutei. Jade ...