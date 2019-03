L’Italia di nuovo in campo | le statistiche sul Liechtenstein

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) L’Italia torna indopo il successo contro la Finlandia, gli azzurri si preparano per la gara contro, la squadra di Mancini alla ricerca del bottino pieno. Gli ospiti hanno conquistato soltanto 13 vittorie delle 185 gare internazionali disputate dal 1982 a oggi, la sconfitta contro la Grecia è stata solo l’ultima delle 150 sconfitte subite, in quasi 40 anni ha ottenuto anche 22 pareggi, segnando in tutto 79 reti e subendone 531. L’ultima vittoria ottenuta dalrisale al 9 settembre scorso, 2-0 in casa Gibilterra in Nations League. Ilnon è mai riuscito ad andare oltre la fase a gironi di un Europeo, stesso discorso per il Mondiale, il portiere 37enne Peter Jehle, detiene il record del maggior numero di gare disputate con la nazionale alpina, ben 132 dal suo debutto avvenuto il 14 ottobre 1988 a 16 anni, 8 mesi e 22 ...

