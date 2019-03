L’Intelligenza Artificiale riduce i ritardi nelle consegne delle merci | i corrieri

Che cos’è davvero L’Intelligenza Artificiale per le aziende? : Quando qualcuno, dai produttori di smartphone agli scienziati di Westworld, parla di capability in ambito di Ai, è facile avere le idee un po’ confuse riguardo a cos’è e cosa non è. Nonostante la sempre maggior offerta, è corretto sostenere che l’intelligenza artificiale fa già abbondantemente parte delle nostre vite. Vista la continua crescita, i brand e i marketer devono tenere gli occhi ben puntati sulle best practice del mercato per ...

Il Doodle di oggi fa suonare tutti come Bach grazie alL’Intelligenza Artificiale : In occasione del compleanno di Johann Sebastian Bach, Google ha creato il primo Doodle che permette di creare musica sfruttando l’Intelligenza Artificiale. Il Doodle (un’edizione speciale del logo di Google per celebrare eventi e personaggi) di oggi ricorda infatti il grande compositore tedesco, permettendo di comporre melodia grazie a un algoritmo di machine learning che si occupa di armonizzarlo nel tipico stile del grande Maestro. Il ...

Tecnologia - il colosso delL’Intelligenza Artificiale Deep Blue Technology annuncia maxi investimento in Italia : nel 2020 apre nuova sede a Roma : La Via della Seta porta in Italia anche i più sofisticati sistemi cinesi di Intelligenza Artificiale. Il colosso dell’AI Deep Blue Technology ha infatti annunciato oggi l’apertura di una sede in Italia, a Roma. Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Doria Pamphilj, Anderson Chen, fondatore e Ceo del gigante di Shangai da 3 miliardi di euro l’anno di fatturato, ha sottolineato di avere già contatti con top manager di ...

DeepBlue - L’Intelligenza Artificiale in salsa cinese debutta in Italia : (Foto: DeepBlue) A poche ore dall’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping – con annesse polemiche sul memorandum per la nuova Via della seta – sbarca nel Belpaese una delle più interessanti realtà cinesi nell’ambito dell’intelligenza artificiale. DeepBlue Technology, già presente in Europa e Australia (oltre a un piccolo centro in Silicon Valley) con una rete di vendita che copre 17 Paesi del mondo, è specializzata nei campi del futuro ...

L’Intelligenza Artificiale ha un problema con la diversità culturale? : “Fantini” di cammelli robotici in prova a Doha, Qatar (foto: KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images) di Sara Hejazi “Siri, trovami l’indirizzo di una palestra vicino casa”. Come semplificano la vita, gli smart tool: basta un comando vocale e si ha un mondo di informazioni (o le informazioni del mondo, a seconda di come la si guarda) a portata di mano. O forse no? In realtà, l’intelligenza artificiale come strumento di semplificazione della ...

A cosa servono le persone nel regno delL’Intelligenza artificiale? : Anteprima della Milano Digital Week, dal 13 marzo a Base Milano, alla Fondazione Feltrinelli con Jerry Kaplan. L’esperto di computer science, imprenditore e pioniere della Silicon Valley è stato protagonista della conferenza dal titolo Le persone servono: un confronto sul complesso tema dell’impatto dell’artificial intelligence (Ai) su società e lavoro, moderato dal giornalista, firma di Wired e ricercatore Philip Di Salvo. Il ...

L’Intelligenza Artificiale sta imparando a scrivere libri di testo : L’Intelligenza Artificiale sta imparando a scrivere libri. Non romanzi o thriller, ma quelli che sono comunemente definiti Wikibook. Sono libri di testo su argomenti verticali, “composti” dalla raccolta di articoli dell’enciclopedia online Wikipedia. Se c’è solo da copiare e incollare contenuti già online, che difficoltà ci sarà? Al contrario di quello che si possa pensare, è difficilissimo. Il problema è che ...

Ricerca : “Al via il gruppo di lavoro sulL’Intelligenza artificiale” : Si è riunito al CNR il primo gruppo di lavoro sull’Intelligenza Artificiale (I.A.). Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha infatti incaricato il CNR di raccogliere, in stretto raccordo con il Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca, le componenti più significative del mondo della Ricerca scientifica italiana che si occupano di questo tema con l’obiettivo di elaborare ...

La mano robotica impara da sola a manipolare gli oggetti grazie alL’Intelligenza Artificiale : La robotica ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, ma resta un grosso limite: i robot non sono ancora in grado di capire come afferrare un oggetto semplicemente guardandolo, come fanno le persone. Una novità al riguardo arriva da Festo, azienda tedesca che si occupa di robotica. I suoi ricercatori hanno sviluppato BionicSoftHand, una mano robotica flessibile che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per capire come manipolare un oggetto ...

IBM e Seat usano L’Intelligenza Artificiale per snellire il traffico cittadino - ma serve la 5G : L’Intelligenza Artificiale potrebbe rivoluzionare la guida in città. Merito di Seat e IBM, che in occasione del Mobile World Congress 2019 hanno annunciato il progetto “Mobility Advisor” basato sull’Intelligenza Artificiale Watson di IBM. Il progetto è parte di un programma che ha l’obiettivo di offrire scelte personalizzate ed eco-compatibili ai conducenti di qualsiasi mezzo. Mobility Advisor utilizza IBM Watson per dare modo ...

Come L’Intelligenza Artificiale rivoluzionerà il sistema sanitario : L‘intelligenza artificiale (AI) non è un’idea nuova, ma è solo negli ultimi anni che la nostra tecnologia ha raggiunto il punto in cui ha usi pratici. Siamo molto lontani dalla vera intelligenza artificiale Come i robot e i computer che vediamo nei film di fantascienza, ma siamo almeno in un luogo dove l’AI può superare gli esseri umani in certi compiti e settori Come quello sanitario. Un articolo di ricerca di Accenture ha ...

L’Intelligenza Artificiale migliora l’efficienza dei parchi eolici e ottimizza la gestione dell’energia pulita : Google ha messo la sua Intelligenza Artificiale al servizio dei parchi eolici, per ottimizzare la gestione dell’energia prodotta dal vento. È l’ennesimo esempio di quanto la tecnologia possa essere utile al servizio dell’ambiente. Tutto parte dall’assunto che i parchi eolici negli ultimi anni sono diventati un’importante fonte di energia “pulita”, grazie anche al calo del prezzo delle turbine. Il ...

Stragi nelle scuole e possibili suicidi evitati grazie alL’Intelligenza artificiale : Negli USA si chiude in positivo il primo bilancio sui test effettuati da tre compagnie che hanno sviluppato un sistema atto a riconoscere gli intenti omicidi o suicidi dei giovani studenti americani: il funzionamento del sistema si basa su degli algoritmi “addestrati” a capire le intenzioni dei ragazzi tramite i testi elaborati, ma anche tramite i loro post sui social network, questi dati danno indicazione su possibili casi sospetti ed in ...

Le leggende metropolitane sulL’Intelligenza artificiale : (immagine: Getty Images) Per gli addetti ai lavori intelligenza artificiale è un’espressione generica che raggruppa diverse linee di ricerca e tecnologie. Il minimo comun denominatore è lo sviluppo di sistemi artificiali capaci di svolgere compiti che, negli animali, sono possibili grazie all’intelligenza. Ma se chiudiamo gli occhi le parole intelligenza artificiale evocano molto di più. Negli ultimi tempi la Ia è diventata una ...