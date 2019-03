Giuseppe muore: “lasciato senza cibo per 10 giorni in ospedale”. Aveva la sindrome di down (Di martedì 26 marzo 2019) Giuseppe 'Joe' Ulleri, 61enne inglese di chiare origini italiane, è morto dopo essere stato lasciato senza cibo per 10 giorni al Manchester Royal Infirmary dove era stato ricoverato per una caduta. L'uomo faceva faticare ad ingoiare così il personale ospedaliero Aveva deciso di alimentarlo con un sondino, poi rimosso dallo stesso paziente e mai sostituito dagli infermieri. “Quest’uomo non era in grado di prendersi cura di se stesso, la responsabilità di quel che è successo è dell'ospedale" ha detto il coroner.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 26 marzo 2019)'Joe' Ulleri, 61enne inglese di chiare origini italiane, è morto dopo essere stato lasciatoper 10al Manchester Royal Infirmary dove era stato ricoverato per una caduta. L'uomo faceva faticare ad ingoiare così il personale ospedalierodeciso di alimentarlo con un sondino, poi rimosso dallo stesso paziente e mai sostituito dagli infermieri. “Quest’uomo non era in grado di prendersi cura di se stesso, la responsabilità di quel che è successo è dell'ospedale" ha detto il coroner.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Monesisindaco : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Il 26marzo2007 muore a Bologna Beniamino Andreatta. Ministro e deputato, il suo r… - montagne_paesi : Investito sulle strisce muore poco dopo in Ospedale - Non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate nell'investim… - FabQuintiliani : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Il 26marzo2007 muore a Bologna Beniamino Andreatta. Ministro e deputato, il suo r… -