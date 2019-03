Europee | Italia in Comune di Pizzarotti cambia idea | lascia i Verdi e fa l’alleanza con

Sondaggi Europee 2019 : ultimi dati partiti Italiani verso le elezioni : Sondaggi europee 2019: ultimi dati partiti Italiani verso le elezioni A un livello macroscopico, l’ultima settimana ha confermato il trend rilevato a partire dalle tornate regionali in Abruzzo e Sardegna sul fronte Sondaggi. D’altra parte, andando a osservare i dati con la lente d’ingrandimento è possibile notare delle interessanti novità relativamente alle intenzioni di voto. Sondaggi europee 2019: Pd sorpassa i 5 Stelle? Come si ...

Candidati Elezioni Europee 2019 : nomi e liste in Italia a febbraio : Candidati Elezioni Europee 2019: nomi e liste in Italia a febbraio Elezioni Europee 2019, i Candidati Le Elezioni Europee si avvicinano: l’appuntamento, come è noto da tempo, è fissato al 26 maggio 2019. Nel frattempo, cominciano a emergere le prime notizie sui Candidati dei vari partiti. Le novità più importanti su questo fronte provengono dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno aggiornato le regole per presentarsi alle ...

Chi vota per le elezioni Europee 2019 in Italia e voto estero : Chi vota per le elezioni europee 2019 in Italia e voto estero Elettori elezioni europee 2019 Domenica 26 maggio si vota per il Parlamento europeo. Come di consueto, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Ma chi può votare le elezioni europee in Italia? In Italia possono votare tutti i cittadini Italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto 18 anni entro il 26 maggio 2019. Questi voteranno ...

"Alle Europee con il simbolo Pd" Il renziano Lotti ad Affaritaliani.it : Intervista di Affaritaliani.it a Luca Lotti, deputato renziano del Partito Democratico. "Si sta parlando, finalmente, di come affrontare le elezioni Europee e di come arginare la pericolosa avanzata..." Segui su Affaritaliani.it

Italia - Qualificazioni Europee : sabato l’esordio. Ma come è andata in passato? : sabato l’Italia farà il suo esordio alle Qualificazioni ad Euro 2020. Si giocherà ad Udine, contro la Finlandia. C’è curiosità nel vedere all’opera la nazionale di Mancini dopo le belle prestazioni offerte nelle gare precedenti. L’obiettivo è chiaramente accedere al torneo, dopo l’assenza ai mondiali di Russia. Ma com’è andato l’esordio dell’Italia alle precedenti Qualificazioni Europee? ...

Perché gli italiani extra-Ue non possono votare alle Europee? : Una pizzeria a Manhattan, New York City (foto: Getty Images) Tra poco più di due mesi si voterà per le elezioni che rinnoveranno il Parlamento europeo, ma alla consultazione non potrà partecipare una fetta di italiani residenti all’estero: quelli residenti nei paesi extra-Ue. È una situazione che va avanti da quarant’anni e nessun governo sembra potervi (o volervi) porre rimedio. Mentre, già da settimane, alcune sedi diplomatiche ...

Il presidente del Family day : 'Alle Europee sosterremo Fratelli d'Italia. Appoggiano le nostre istanze' : "Noi riconosciamo che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni stanno portando avanti una politica a vantaggio della famiglia, per la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e per la libertà educativa dei genitori, assolutamente coerente rispetto al Family Day e alle nostre ...

Il presidente del Family day : "Alle Europee sosterremo Fratelli d'Italia. Appoggiano le nostre istanze" : "Noi riconosciamo che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni stanno portando avanti una politica a vantaggio della famiglia, per la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e per la libertà educativa dei genitori, assolutamente coerente rispetto al Family Day e alle nostre iniziative", con queste parole Massimo Gandolfini, presidente del Family Day, ha annunciato il sostegno al partito di Giorgia Meloni. "Ed è per questo ...

Cina - Conte 'Solo l Italia richiama regole Europee' : Via libera al memorandum sulla via della seta. Il premier Giuseppe Conte ricorda a Palazzo Chigi che 'dei 13 Paesi che hanno sottoscritto il memorandum con la Cina l'Italia è l'unico che richiama ...

Candidati Elezioni Europee 2019 : nomi e liste in Italia a febbraio : Candidati Elezioni Europee 2019: nomi e liste in Italia a febbraio Elezioni Europee 2019, i Candidati Le Elezioni Europee si avvicinano: l’appuntamento, come è noto da tempo, è fissato al 26 maggio 2019. Nel frattempo, cominciano a emergere le prime notizie sui Candidati dei vari partiti. Le novità più importanti su questo fronte provengono dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno aggiornato le regole per presentarsi alle ...

Elezioni Europee - dalla Lega al Pd : dove finiranno i partiti italiani a Bruxelles? Tutti i gruppi dell’Europarlamento : Ecr, Enf, Alde, S&d, Ppe. Sono gli acronimi di alcuni dei gruppi al Parlamento Ue dove confluiranno i partiti italiani dopo le Europee. L’effetto Brexit fa passare l’aula da 751 a 705 seggi, perché dei 73 posti assegnati al Regno Unito soltanto 27 saranno riallocati tra 14 stati membri. E tra questi c’è anche l’Italia che passa da 73 a 76 rappresentanti. Ma dove finiranno e quali saranno i loro alleati a ...

Europee : Prioritalia - manager e giovani per un’Europa sostenibile e inclusiva : Roma, 6 mar. (Labitalia) - Un incontro tra cittadini europei, ancor prima che europeisti, quello ch[...]

Il "Manifesto di Londra" è il progetto di tre giovani italiani per scuotere la sinistra in vista delle Europee : Il "Manifesto di Londra" è qualcosa che meriterebbe l'attenzione della sinistra italiana immersa in un pantano dal quale sembra non riesca a uscire. Sì perché accade che oltre Manica un gruppo di cosiddetti cervelli in fuga, innamorati dell'Italia e ancora fiduciosi nell'Europa, abbiano stilato questo documento che stanno inviando a personalità libere della sinistra, per far sì che, a meno di tre mesi dalle ...

Mallen - Prioritalia - : 'Alle Europee con i giovani di Volt' : Roma, 5 mar., Adnkronos/Labitalia, - "Alle elezioni Europee con i giovani di Volt". Lo dice Marcella Mallen, presidente della Fondazione Prioritalia, ad Adnkronos/Labitalia, in occasione dell'evento '...