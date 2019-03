Da studio italiano | nano-protesi nervose per riparare le lesioni spinali

Salute - lo studio italiano : dimagrire riduce la cefalea e migliora la qualità della vita : Nelle persone in sovrappeso che soffrono di emicrania, dimagrire permette di ridurre la cefalea e migliora la qualità della vita. E’ questo il risultato di uno studio presentato da Claudio Pagano, endocrinologo e professore associato di medicina interna all’Università di Padova, sabato a New Orleans nel corso di Endo 2019, il meeting annuale della Società americana di endocrinologia. “Nelle persone che soffrono di emicrania e ...

Anestesia cardiochirurgica - nuova luce da uno studio italiano : La ricerca condotta dai medici e ricercatori dell' IRCCS Ospedale San Raffaele e della Città della Salute di Torino, in collaborazione con ospedali di tutto il mondo " dal Brasile alla Malesia , dall'...

Alzheimer e herpes - il pericoloso legame : studio italiano mette in luce un’importante correlazione : Un virus molto noto sembra aumentare il rischio di Alzheimer: si tratta del virus herpes simplex che potrebbe contribuire all’insorgenza della patologia neuro degenerativa. Lo rivela uno studio tutto italiano, coordinato da Anna Teresa Palamara del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive della Sapienza di Roma, nei laboratori affiliati all’Istituto Pasteur Italia, in collaborazione con l’istituto di Farmacologia ...

Herpes labiale - studio italiano rivela : numerose recidive danneggiano il cervello - rischio Alzheimer : Le fastidiose vescicole provocate sulle labbra dal virus Herpes simplex 1 (HSV-1), che di solito si presentano ripetutamente nel corso della vita, finora non erano mai state associate alla comparsa di patologie neurodegenerative. In particolare, poco o nulla si sapeva dei danni che le numerose recidive di tale infezione possono generare a carico del cervello. Un nuovo studio, condotto da un team di ricercatori italiani coordinato da Anna Teresa ...

Addio a Michel Jeanneret - studioso del Rinascimento italiano : Addio a Michel Jeanneret, storico svizzero di fama internazionale, noto per i suoi studi sulla cultura dell’Umanesimo e sulla letteratura italiana e francese dal Rinascimento al XVII secolo: l’annuncio della scomparsa, all’età di 79 anni, è stato dato oggi dal consiglio della Fondazione Barbier-Mueller per lo studio della poesia italiana del Rinascimento, di cui Jeanneret era presidente onorario dopo esserne stato presidente ...

Fisica : pubblicato su Nature Physics uno studio italiano sull’hardware quantistico : Il gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma composto dai proff. Stefano Carretta e Paolo Santinie dal dott. Alessandro Chiesa ha pubblicato sulla prestigiosa rivista “Nature Physics” un importante risultato in cui un computer quantistico viene utilizzato per interpretare complessi esperimenti su nano-magneti molecolari. Ciò dimostra la potenza di un hardware quantistico nello ...

Grazie alla moneta unica ogni tedesco ha guadagnato 23mila euro - ogni italiano ne ha persi 75mila. Lo studio del Cep : Da quando c'è l'euro, ogni cittadino tedesco ha guadagnato in media 23mila euro, ogni italiano ne ha persi 74mila. La Germania è "di gran lunga" il Paese che più ha tratto profitto dall'entrata in circolazione della moneta unica, l'Italia quello che ci ha rimesso di più. Nel suo ventesimo anniversario, l'euro si mostra in tutta la sua controversa natura di generatore di diseguaglianze. È quanto emerge dal ...

Diabete : secondo uno studio italiano le alghe marine potrebbero ridurre la glicemia : In Europa il Diabete è un grave problema di sanità pubblica, in Italia interessa 3 milioni e 200 mila persone e lo stato di pre-Diabete è spesso sottovalutato. Il Gdue, preparato nutraceutico dalle alghe marine Ascophyllum Nodosum, Fucus Vesiculosus con aggiunta di cromo picolinato, ha dimostrato di essere efficace nel ridurre i livelli di glicemia e di infiammazione nel sangue. I risultati dello studio italiano Il pre-Diabete, corrispondente a ...

DALLE ALGHE AIUTO PER ABBASSARE GLICEMIA/ studio italiano su prediabete : i vantaggi : ALGHE marine per ABBASSARE GLICEMIA: uno Studio italiano svela gli effetti positivi sui livelli di glucosio di un preparato nutraceutico nel pre-diabete

Tre tsunami nel Tirreno a causa dello Stromboli. studio italiano : 'Può succedere ancora' : Il vulcano Stromboli ha generato tre tsunami che nel Medioevo hanno raggiunto le coste della Campania e non si può escludere che possa accadere di nuovo: lo ha scoperto la ricerca italiana pubblicata ...

Surface Pro6 - Laptop 2 e Surface studio 2 di Microsoft in arrivo sul mercato Italiano : La scorsa settimana Microsoft ha lanciato sul mercato Italiano 3 nuovi prodotti della sua celebre linea Surface di tablet e PC. Il Surface Pro 6 è un tablet Windows con schermo da 12,3″, ed arriva in Italia a partire da 1.069€ con varianti che equipaggiano CPU Intel i5 ed i7 di ottava generazione, dischi ssd con fino ad 1TB di spazio, batteria in grado di fornire circa 14ore di utilizzo e con a bordo Windows 10Home. Il dispositivo è ...

Surface studio 2 - Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 disponibili al preordine sul mercato italiano [AGG.1] : [Aggiornamento1 07/02/2019] Vi segnaliamo che, come previsto, i nuovi Surface Laptop 2, Surface Pro 6 e Surface Studio 2 sono ufficialmente disponibili sul mercato italiano con spedizioni effettive a partire da oggi. Articolo originale (03/01/2019), Tutta la nuova e aggiornata gamma Surface presentata durante l’evento del 2 ottobre 2018 è ora (ad eccezione degli headphones) disponibile al preordine sul mercato ...

Il sogno dei narcolettici - uno studio italiano ne svela le caratteristiche : Uno studio completamente condotto da ricercatori italiani ha identificato il substrato cerebrale del sogno nelle persone affette da narcolessia. Effettivamente, a volte accade che una patologia fornisca una possibilità unica di studio del funzionamento cerebrale.La Narcolessia con cataplessia (Narcolessia di Tipo 1, NT1) è una patologia invalidante causata dalla degenerazione dei neuroni che rilasciano un neuropeptide, ...