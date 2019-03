Ciclismo | Niccolò Bonifazio | ‘In corsa non c’è bisogno dei freni | ma non mi imitate’

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) Anche se non ha vinto e non ha ottenuto un buon risultato,ha comunque lasciato un segno importante sulla Milano – Sanremo di sabato scorso. Lo sprinter ligure ha dato un saggio delle sue doti di discesista affrontando la picchiata dalla Cipressa con pieghe e velocità spaventose.è riuscito a guadagnare una ventina di secondi sul gruppo, ma inevitabilmente è stato raggiunto nel successivo tratto pianeggiante prima dell’imbocco del Poggio. Il corridore della Direct Energie è poi finito nelle retrovie concludendo lacon oltre sei minuti di distacco dal vincitore Alaphilippe.: ‘Un attacco che sognavo’ La Milano – Sanremo è ladi casa per, ligure di Diano Marina che seppe ottenere un lusinghiero quinto posto nella Classicissima del 2015, quando aveva appena 21 anni. Da allora il giovane velocista non ha più ripetuto ...

