Calcio | Qualificazioni Europei 2020 | tutte le partite di oggi 26 marzo Programma

Qualificazioni Europei Calcio 2020 - i risultati di oggi (25 marzo) : Francia ed Inghilterra a valanga : Sette le partite disputate oggi (lunedì 25 marzo) per quanto riguarda le Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. Riflettori puntati sui campioni del Mondo in carica della Francia: sfida difficile per i transalpini con l’Islanda, ma nessun problema per la banda di Deschamps che ha dominato in lungo e in largo, chiudendo il match per 4-0. A segno le stelle Griezmann e Mbappé, mentre a sbloccare il risultato è stato Umtiti. Nello ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 - Roberto Mancini : “Sicuramente cambierò 3-4 giocatori - magari anche qualcuno in più” : Roberto Mancini ha appena parlato alla stampa alla vigilia della sfida contro il Liechtenstein, valida per il secondo turno delle qualificazio4ni agli Europei del 2020: l’avversario degli azzurri (fischio d’inizio alle ore 20.45 di domani sera a Parma) è davvero modesto e si attendono quindi tre punti senza alcun patema. Il CT annuncia una formazione rivoluzionata: “Qualcosa cambieremo, dopo l’allenamento decideremo. Non ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Liechtenstein - Mancini prosegue con la linea verde in cerca della seconda vittoria : Dopo il brillante esordio contro la Finlandia di sabato scorso, la Nazionale italiana di Calcio guidata da Roberto Mancini si appresta ad affrontare il secondo appuntamento del girone di qualificazione all’Europeo 2020. La formazione azzurra accoglierà a Parma domani sera (ore 20.45) il Liechtenstein, in una sfida che sulla carta non dovrebbe rappresentare un problema per Giorgio Chiellini e compagni. La partita rappresenta un’ottima ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : tutte le partite di oggi (25 marzo). Programma - orari e tv : Prosegue senza sosta il cammino delle Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020, che vedono in Programma quest’oggi sette gare in totale, valide per i gruppi A, B e H, partendo proprio da quest’ultimo alle ore 18, attraverso il confronto tra Turchia e Moldavia. Alle 20:45, il Portogallo di Cristiano Ronaldo se la vedrà invece con la Serbia, mentre l’Inghilterra reduce dallo strabordante 5-0 rifilato alla Repubblica Ceca sarà ...

Qualificazioni Europei Calcio 2020 - i risultati di oggi (24 marzo) : Olanda-Germania 2-3 - crolla la Croazia - si salva la Polonia : oggi domenica 24 marzo si sono giocate dieci partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio e non sono mancati i risultati a sorpresa. Riflettori puntati sul big match tra Olanda e Germania terminato per 2-3. I teutonici giocano in maniera spumeggiante in avvio di partita, sbloccano con Sane al 15′ su invito di Schulz e poi al 34′ Gnabry firma il raddoppio. Gli orange però ritornano in campo molto aggressivi dopo ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 oggi (24 marzo) : orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Lasciato alle spalle il debutto dell’Italia di Roberto Mancini, proseguono le Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020, che quest’oggi vedranno disputarsi dieci gare, relative ai gironi C, E, G ed I, tra cui anche il succulento match tra Olanda e Germania, remake della sfida di Nations League che ha di fatto condannato i teutonici. I diritti televisivi della competizione (ad eccezione delle partite dell’Italia), sono affidati ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Finlandia 2-0. Roberto Mancini : “La voglia era quella di fare gol” : L’Italia ha sconfitto per 2-0 la Finlandia nella prima gara delle Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020: decisivi i gol di Barella nel primo tempo e di Kean nella ripresa. Al termine della sfida hanno parlato ai microfoni della RAI il CT Roberto Mancini e l’attaccante Fabio Quagliarella. Così il tecnico azzurro: “Non era facile perché poi loro si sono chiusi subito cambiando modo di giocare, mettendo 5 difensori. La ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : entrano in scena Spagna e Svizzera - scontro diretto importante tra Svezia e Romania : Le Qualificazioni per gli Europei 2020 di Calcio sono entrate nel vivo con lo svolgimento della prima giornata per 7 gironi, mentre quest’oggi sarà il turno degli ultimi 3 raggruppamenti che completeranno la prima tornata di incontri di questa finestra per le Nazionali. Oltre all’attesissimo esordio dell’Italia a Udine con la Finlandia, ci sono sette match in programma che cominceranno a partire dal primo pomeriggio e che ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Finlandia - l’obiettivo è vincere e convincere per la redenzione : Tempo di esordi e tempo di redenzione. La Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini riparte dalla Dacia Arena di Udine per iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso che vorrà portarla agli Europei 2020 dalla porta principale. Nel cuore degli azzurri la delusione di un Mondiale vissuto da spettatori è ancora ben presente. La disfatta di San Siro contro la Svezia e quella palla che non voleva saperne di andare in rete sono ricordi ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 oggi (23 marzo) : orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Sono iniziate in questi giorni le gare di qualificazione agli Europei di Calcio 2020, che assegneranno i posti per l’edizione itinerante della massima rassegna continentale, attraverso le gare odierne che riguarderanno i gironi D, F e J, quello dell’Italia, che se la vedrà con la Finlandia a Udine, con fischio d’inizio alle ore 20.45. In contemporanea anche le altre sfide del raggruppamento, ovvero Bosnia Erzegovina-Armenia e ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : pokerissimo dell’Inghilterra - Sheva ferma Ronaldo - tutto facile per la Francia : Continuano le sfide della prima giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020. E’ stata la serata dell’esordio dei Campioni del Mondo della Francia, che hanno conquistato tre comodi punti con la vittoria in Moldavia. Un facile 4-1 contro i padroni di casa aperto dal gol di Griezmann, al quale hanno fatto seguito le reti di Varane, Giroud e Mbappè. Nel finale anche la gioia dei padroni di casa con la marcatura di Ambros. Sempre nel ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : le quote dei book-makers per le scommesse. Italia favorita contro la Finlandia : Nel weekend di sosta del campionato di Calcio di Serie A, fari puntati sulle Qualificazioni agli Europei 2020, competizione con un format itinerante che riguarderà 12 diversi Paesi. Il match inaugurale si terrà in Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, mentre la finalissima si disputerà nella suggestiva e storica cornice di Wembley. Ma prima di pensare alla fase finale è opportuno concentrarsi su chi si conquisterà sul campo il pass. Sabato 23 ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Piatek regala la vittoria alla Polonia. Poker dell’Olanda - il Belgio batte la Russia : Oggi si è svolta la prima giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio con dieci partite in programma. Tra i risultati odierni spiccano le vittorie di Olanda, Croazia, Belgio e Polonia, mentre la Scozia è stata sconfitta a sorpresa dal Kazakistan. L’Italia scenderà invece in campo sabato contro la Finlandia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal Gruppo I dove il Belgio ha battuto 3-1 la Russia grazie ad ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Federico Chiesa lascia il ritiro della Nazionale - infortunio anche per Alessandro Florenzi : Roberto Mancini dovrà fare a meno di Federico Chiesa e forse anche di Alessandro Florenzi nella gara d’esordio della Nazionale alle Qualificazioni per gli Europei 2020 contro la Finlandia, sfida in programma sabato alle ore 20.45 ad Udine. L’estremo della Fiorentina non è riuscito a recuperare dal problema muscolare nella zona pubica che lo aveva costretto ad interrompere l’allenamento di martedì. anche oggi non ha putto allenarsi ed è ...