Bergamo | 70enne ripara l' auto e viene travolto accidentalmente dalla figlia | deceduto

(Di martedì 26 marzo 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Tagliuno, nel bergamasco, dove un, Luigi Giorgi, stavando l'della, che era a bordo della vettura. Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma all'improvviso la vettura hae investito l'uomo. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite e le lesioni riportate durante l'impatto con il veicolo. Laè rimasta letteralmente sotto choc, il dramma si è consumato proprio sotto i suoi occhi. Sul posto, nei momenti successivi al fatto di cronaca, sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso. I sanitari, giunti a bordo di due ambulanze e di un'medica dell'Areu, hanno disperatamente cercato di salvare la vita all'uomo.Tragica fatalità Nessuno si aspettava che quella che doveva essere una banale operazione di riparo del veicolo si potesse trasformare in un ...

