Ancora un bambino morto per una circoncisione | ora è caccia a un «santone»

E' Ancora grave il bambino caduto dal carro di carnevale a Bologna : Resta in pericolo di vita, in condizioni molto gravi, il bimbo di 2 anni caduto da un carro di carnevale, durante la sfilata di martedì grasso a Bologna. Sul caso la procura di Bologna ha aperto un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti e ha dato ordine ai carabinieri di controllare i carri preventivamente per le prossime sfilate in programma. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in Via Indipendenza: secondo quanto ...

Morto sul colpo : grave un bambino di 5 anni. Ancora sangue sulle strade : Terribile incidete a Trezzano, comune a sud ovest di Milano. All’altezza della rotonda di via Metastasio, lungo la nuova Vigevanese, due auto si sono scontrate. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 69 anni : nonostante la folle corsa in ospedale i medici non hanno potuto far altro che registrare il decesso. Il conducete dell’altra vettura, invece, 53anni, è rimasto gravemente ferito. Ha riportato traumi al volto e agli arti anche il ...