Xenon Racer in azione nel Trailer di lancio

gamerbrain

(Di lunedì 25 marzo 2019) I giochi di corse arcade sono tornati! SOEDESCO ha appena rivelato lo spettacolareper il futuristico. Domani,, taglierà la linea del traguardo e sarà disponibile sia in formato fisico sia in formato digitale su PlayStation 4 e PS4 Pro, la famiglia di dispositivi Xbox One inclusa Xbox One X e Nintendo Switch, così come in digitale su Steam.Velocità massima Come mostrato nelpresenta una mostruosa quantità di opzioni per la personalizzdei veicoli. Oltre a poter cambiare l’aspetto delle auto grazie a diverse livree e skin, i giocatori potranno persino cambiare alcune parti dei veicoli per migliorarne performance e statistiche.Ogni tracciato ha diversi requisiti, quindi i giocatori devono scoprire quale vettura e quali componenti sono più efficaci per raggiungere la ...

italiatopgames : Xenon Racer - Il Trailer di lancio - ItaliaTopGames - ProjectXboxIT : I giochi di corse arcade sono tornati! Il trailer di lancio di Xenon Racer è ora disponibile!… - pcexpander : Xenon Racer Recensione #pcexpander #cybernews -