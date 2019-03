Salvini su Roma | Tra topi giganti e gabbiani aggressivi | è evidente che qualcosa

'Gabbiani aggressivi e tre topazzi a Roma' - la passeggiata di Salvini - : Roma, 25 mar., askanews, - 'L'altra sera facevo due passi in pieno centro a Roma, verso l'uno di notte, e mi sono trovato davanti tre topazzi. Ci sono gabbiani aggressivi che tra un po ti vengono a ...

Piazzapulita - Romano Prodi nefasto : "A settembre-ottobre..." - il grande rischio per Salvini e Di Maio : "Risultati e consenso sono due cose diverse. A settembre-ottobre ci sarà la resa dei conti per questo governo". Romano Prodi, intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita, consulta la sua sfera di cristallo e sentenzia: arriveranno tempi duri per Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. An

Per Tvboy Conte è Pinocchio - Salvini e Di Maio il gatto e la volpe : la nuova opera a Roma : L'immagine di Pinocchio stretto al centro tra il gatto e la volpe è impressa nella mente di moltissime persone. Questa volta, però, i personaggi del celebre libro di Collodi hanno volti piuttosto noti: Pinocchio è il premier Giuseppe Conte, il gatto e la volpe sono i due vicepremier: Luigi Di Maio e Matteo Salvini. I tre sono ritratti sotto queste sembianze in un murale apparso nella notte a Roma. L'autore? Il solito Tvboy, ...

Bannon a Roma : la Cina è un regime rapace - fa bene Salvini a diffidare : Proprio per i rapporti con la Cina anche il Papa finisce nel mirino: 'Papa Francesco ha firmato un accordo segreto con il governo più odioso del mondo. Praticamente ha concesso, al governo cinese, ...

Matteo Salvini - lo schiaffo a Di Maio : 'Torno a Roma martedì. Ora...'. Retroscena : gelo negli ultimi 2 giorni : Più schiaffo di così non si può. Luigi Di Maio passerà il weekend a lavorare, gomito a gomito con Stefano Buffagni , per risolvere il nodo Tav . Matteo Salvini resterà placido nella sua Milano, e non ...

Salvini resta lontano da Roma : si prendano le responsabilità : Non tornerà prima di martedì:«Nessuna crisi di governo né nostalgia»Il capogruppo del Carroccio Molinari:«Impensabile sospendere i bandi»

Tav - Salvini : «Stasera decidiamo se sì o no all’opera - il forse non esiste» Ue : «Pronta lettera per Roma» : Il vicepremier leghista prima del vertice a Palazzo Chigi: «Costa di più non farla che farla. Il treno è più sicuro, costa meno e inquina meno, su questo non c’è nessuno che mi possa far cambiare idea». Ue: «A rischio 800 milioni»

Tav - pronta lettera Ue a Roma a rischio 800 milioni. Salvini 'Costa più non farla' : Politica Tav, mozione di sfiducia per Toninelli da Pd e FI. Conte: "In dirittura d'arrivo". Salvini: "Aspetto decisione finale" di SILVIO BUZZANCA Immediato l'avvertimento dei Cinquestelle alla Lega ...