Russiagate | nessuna collusione fra campagna Trump e Russia

Russiagate - le conclusioni del procuratore Mueller : ‘Nessuna collusione tra lo staff di Trump e Mosca in campagna elettorale’ : Non c’è stata nessuna collusione fra lo staff di Donald Trump e la Russia durante la campagna presidenziale. È questa la conclusione alla quale è giunto il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. In una lettera di 4 pagine inviata al Congresso dal ministro della Giustizia, William Barr, si legge che Mueller “non ha rinvenuto nella campagna di Trump, o qualcuno associato con questa, abbia cospirato o si sia coordinato ...

