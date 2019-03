Ragazza americana diventa famosa su Twitter per aver leccato la tavoletta di un WC di un

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Unasi filma sumentre, durante un volo diretto a Barcellona, lecca la toilette dell' aeroplano. Pubblica poi il video sucon la caption "homolte toilettes nella mia vita, ma questa mi ha fatto perdere la sensibilità alla lingua per la prima volta". Il video è stato visualizzato da più di sei milioni di persone e condiviso più di sette mila volte facendo guadagnare al profilo, chiamato "Grimiestt" più di 32 mila followers in soli pochi giorni.Sono una sex worker Il profilo è gestito da unadi Brooklyn, New York, che si definisce senza gender, cioè che non si riconosce nè sotto l'etichetta di donna nè sotto l'etichetta di uomo. Il suo nome resta ancora anonimo e si fa chiamare con il suo username"Grimiestt". Il video la inquadra mentre lecca più volte ladel water del bagno dell'aeroplano e sorride alla telecamera commentando ...

