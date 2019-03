Miami | Stephens eliminata | avanzano Pliskova e Halep

Tennis - Miami : Djokovic e Halep agli ottavi soffrendo - fuori la Stephens : ... avanti un set e 3-1 nel secondo, ha subito un parziale di cinque giochi ad uno che lo ha costretto a stare in campo un altro set: 7-5 4-6 6-1 il punteggio in favore del numero uno del mondo, che si ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Halep e Pliskova vincono in rimonta - si ritira Serena Williams. Eliminata Sloane Stephens : Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel tabellone femminile del Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Vittoria in rimonta per Simona Halep, che ha perso il primo set e poi si è imposta al terzo contro la slovena Polona Hercog dopo quasi tre ore di gioco. La testa di serie numero due del torneo affronterà ora Venus Williams, che conferma il suo ottimo stato di forma, dominando il match contro la russa Daria ...

WTA Miami : Stephens crolla sotto i colpi di Maria - successo per Pliskova : WTA Miami, Sloane Stephens è già fuori ai sedicesimi: l’americana ha perso contro Tatjana Maria, vittoria invece per la Pliskova WTA Miami infausto per Sloane Stephens, fuori dal torneo già ai sedicesimi di finale. La tennista americana ha infatti perso contro la collega Tatjana Maria con un risultato anche abbastanza netto, un 6-3 6-2 che non lascia spazio a repliche. Vittoria sofferta invece per Karolina Pliskova, la quale ha ...