Inter | ecco dove si svolgerà il ritiro

Infortunio Icardi – Parla il responsabile del settore medico dell’Inter : “ecco quando decideremo i tempi per tornare a disposizione” : Ecco quando la società nerazzurra valuterà quanto tempo sarà necessario per rimettere Icardi completamente a disposizione dell’Inter “Icardi ha fatto una prima parte di fisioterapia, poi una fase di ri-atletizzazione individuale. Sta inserendosi nel gruppo, rimettendosi alla pari con i suoi compagni. Valuteremo nella prossima settimana quali saranno le sue condizioni fisiche, solo allora decideremo i tempi necessari per ...

Gattuso vs Reina - la doppia Intervista in vista di Liverpool Legends-Milan Glorie : “Istanbul 2005? Ecco cosa fece Galliani” [VIDEO] : Gattuso e Reina indietro nel tempo: la doppia intervista in vista della sfida tra Liverpool Legends e Milan Glorie Con il campionato di Serie A in pausa, spazio alle amichevoli di lusso e alle nazionali. In attesa di rivere i campioni della Serie A in campo sfidarsi per una nuova giornata del campionato maggiore italiano, Gattuso e Reina hanno rilasciato un’interessante doppia intervista a DAZN (Ecco COME ISCRIVERSI ALLA PROVA ...

Gattuso vs Reina - la simpatica doppia Intervista in vista di Liverpool Legends-Milan Glorie : “Istanbul 2005? Ecco cosa fece Galliani” [VIDEO] : Gattuso e Reina indietro nel tempo: la doppia intervista in vista della sfida tra Liverpool Legends e Milan Glorie Con il campionato di Serie A in pausa, spazio alle amichevoli di lusso e alle nazionali. In attesa di rivere i campioni della Serie A in campo sfidarsi per una nuova giornata del campionato maggiore italiano, Gattuso e Reina hanno rilasciato un’interessante doppia intervista a DAZN (Ecco COME ISCRIVERSI ALLA PROVA ...

Douglas Costa-Inter - affondo Marotta : ecco perchè si può davvero : Douglas COSTA INTER- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter starebbe valutando seriamente la possibilità di mettere le mani su Douglas Costa, attaccante della Juventus e potenziale sacrificato bianconero in vista della prossima estate. Paratici potrebbe decidere di aprire alla cessione del brasiliano in caso di assalto reale e concreto a Chiesa. 70 […] L'articolo Douglas Costa-Inter, affondo Marotta: ...

Inter - Zhang cambia nome al Jiangsu : ecco come si chiamerà : Inter Zhang – Svolta clamorosa per il club di Zhang. Il patron dell’Inter e del Jiangsu avrebbe infatti deciso di cambiare nome alla sua seconda squadra. Il Jiangsu Suning, club cinese di proprietà dello stesso gruppo che possiede l’Inter, potrebbe presto cambiare il proprio nome e diventare il “Jiangsu Inter”, o meglio Jiansgu International Football Club. Secondo alcune […] L'articolo Inter, Zhang cambia nome al Jiangsu: ...

L'Inter ha di nuovo Icardi : rieccolo in gruppo alla Pinetina : TORINO - Wanda Nara l'aveva annunciata in tv, la pace tra Icardi e l' Inter è stata ratificata. L'argentino oggi ha rotto il 'digiuno' dopo più di un mese, è del 13 febbraio la rottura in seguito alla ...

"Ecco perché lo sblocca cantieri rischia di essere uno tsunami". Intervento di Federico Giusti : Lo sblocca cantieri rischia di essere uno tsunami non solo perchè il via libera alle grandi opere ma perchè stanno modificando il codice degli appalti, il rischio che corriamo è di incentivare le ...

Dybala-Inter - Lautaro dice la sua : “Ecco cosa penso di Paulo” : DYBALA INTER – L’inter continua a pensaro alla Joya. Lo scambio con Icardi potrebbe portare i nerazzurri a formare una coppia gol formidabile con il Toro Martinez. Dybala e Lautaro Martinez, prove d’intesa. Sarà un indizio? Intanto nell’Argentina di Leo Messi, scalpitano per emergere i due attaccanti del nostro campionato, Lautaro e Dybala. Leggi anche: […] More

Alessandra Ghisleri avverte Salvini : 'Immigrazione? No. Ecco cosa Interessa gli italiani' : Alessandra Ghisleri , la sondaggista che non sbaglia mai di Euromedia Research, commenta all' Aria che tira su La7 il discorso di Matteo Salvini in Senato. L'occasione è il voto sull'autorizzazione a ...

«I soldi? Dividiamoceli subito!». Ecco le Intercettazioni che fanno tremare il M5S : Nuovo stadio della Roma: una nuova ondata di arresti travolge un altro pezzo dei Cinque Stelle capitolini. Per Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea, la Procura ipotizza il reato di corruzione. L'amico: «Prima di incassare meglio che tu finisca il mandato» Marcello De Vito e la morte del mito dell'onestà del Movimento 5 Stelle"

Alessandra Ghisleri avverte Salvini : "Immigrazione? No. Ecco cosa Interessa gli italiani" : Alessandra Ghisleri (la sondaggista che non sbaglia mai di Euromedia Research) commenta all'Aria che tira su La7 il discorso di Matteo Salvini in Senato. L'occasione è il voto sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti sulla nave Diciotti: "Discorso di Salvini impeccabile. E' stato tenuto mo

«I soldi? Dividiamoceli subito!». Ecco le Intercettazioni che fanno tremare il M5S : Tra un affare e un favori ai costruttori coinvolti, però, De Vito e il suo complice hanno il tempo di discutere anche di politica. Mezzacapo:«Non credo che alle prossime elezioni a Roma il movimento ...

Rinnovo Ranocchia : ecco l'offerta dell'Inter : Andrea Ranocchia e l' Inter ancora insieme. Come scrive il Corriere dello Sport , il club nerazzurro ha proposto il Rinnovo all'ex Sampdoria: in scadenza al termine della stagione, manca l'accordo sulla durata. Ranocchia, infatti, chiede 3 anni, l'Inter ne ha offerti 2, ma ...

Inter - novità sul caso Icardi : ecco la mossa decisiva : Secondo La Gazzetta dello Sport , ora manca l'ultimo step, quello decisivo: il colloquio tra l'ex capitano con allenatore e squadra.