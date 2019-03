Impresa Wierer | vince la Coppa del Mondo

ilfogliettone

(Di lunedì 25 marzo 2019) Grazie al successo nella mass start nella tappa di Oslo, Dorothealadeldi biathlon e regala all'Italia una magnifica prima volta. Mai nessun atleta della Nazionale, uomo o donna, era mai riuscito in quest'corona cosi' una stagione straordinaria nelle quale si e' aggiudicata anche l'oro mondiale della mass start, ladi specialita' dell'inseguimento e la sfera di cristallo. Quasi sempre ha dato spettacolo al poligono, ma ha vinto anche sapendo soffrire, come ha fatto nell'ultima gara a Oslo. Ad Oslo, grazie agli errori della compagna di squadra Lisa Vittozzi e della slovacca Anastasiya Kuzmina gia' al primo poligono, dove invece lei ha trovato lo zero, di fatto il risultato finale non e' mai stato in discussione, ma comunqueha dovuto faticare dopo i tre giri di penalita' nella seconda serie e l'ha fatto con grande ...

