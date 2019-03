Ferrari P80 C - La one-off più estrema di sempre

quattroruote

(Di lunedì 25 marzo 2019)P80/C: è questo il nome della one-off piùdella storia del Cavallino. Basata sulla 488 GT3, la sportiva è stata realizzata su commissione di un cliente di Hong Kong che ha voluto "rielaborare il concetto di unaSport Prototipi, fornendone una rilettura moderna". Una Hero Car, come la definisce la stessa, ovvero una vettura unica creata per dare il massimo e disegnata dal Centro Stilesotto la direzione di Flavio Manzoni.Quattro anni di sviluppo. L'idea alla base della nuova P80/C era quella di creare una vettura ispirata alla storia del marchio di Maranello, con chiari richiami a vetture come la 330 P3/P4 e la Dino 206 S del 1966. Basata sulla 488 GT3, la versione da corsa della 488 GTB, la nuova one-off ha richiesto quasi quattro anni di sviluppo: il progetto, il più importante dell'intera storia delle one-off del Cavallino, è stato ...

Gianludale27 : La nuova Ferrari P80/C -