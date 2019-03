Evans | Fed | tranquillizza i mercati | ' economia rallenta | ma non ci sarà recessione'

wallstreetitalia

(Di lunedì 25 marzo 2019) Niente panico: l'Usa è inmento, ma non cinessuna, come indicato dalla curva dei rendimenti dei T-bond. È questo in sintesi il messaggio di Charles, presidente della Federal ...

zazoomnews : Per Evans Fed economia Usa frenata ma non in recessione - #Evans #economia #frenata #recessione - suprani_nicola : ...Markets Trading e Segnali Operativi: Per Evans (Fed) economia Usa frenata ma non in rec... - lauranaka : Evans (Fed): nessun rialzo dei tassi Usa fino a seconda metà 2020 - 25-03-2019 -