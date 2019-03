È successo in TV – 25 marzo 2010 | Rai per una notte VIDEO

È successo in TV – 24 marzo 2009 : Alessandra Amoroso vince Amici 8 (VIDEO) : Salentina d.o.c., un sorriso 'calamita' di un successo che non è tardato ad arrivare. Il successo è quello di Alessandra Amoroso che 10 anni fa vinceva una sua sfida personale: Amici. Il talent show di Canale 5 era giunto alla sua ottava edizione, forte del successo avuto l'anno prima grazie a Marco Carta che nello stesso anno vinse il 59° festival di Sanremo.La trionfatrice di Galatina ha portato a casa il montepremi di 200.000 euro ma ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Marzo : Firmato il Memorandum italo-cinese. Il presidente Xi Jinping lo definisce “un successo” - il leader leghista invece lo attacca per compiacere gli Usa : Conte vara il Memorandum E Di Maio litiga con Salvini A Villa Madama si celebra la Via della Seta in pompa magna. La Lega ribadisce le perplessità, il premier gongola e si prepara a volare a Pechino di Wanda Marra Venite già mangiati di Marco Travaglio Oggi si vota in Basilicata. E qualche ingenuo poteva forse immaginare un piccolo dibattito sul rapporto della commissione parlamentare Antimafia a proposito dei candidati impresentabili in ...

È successo in TV – 23 marzo 2015 : Le Donatella vincono la prima Isola dei Famosi Mediaset (VIDEO) : ?49 giorni, 16 concorrenti di cui due ritirati e un'Isola (dei Famosi, s'intende). E' la prima targata Mediaset e prende il via ufficialmente il 2 febbraio 2015 dopo un rinvio dovuto alle tempeste che imperversavano in quel dell'Honduras.Un'edizione di successo che ha regalato a Canale 5 ottimi risultati che hanno segnato la resurrezione del programma con una costante media del 23/24% di share per la maggior parte delle otto puntate ...

È successo in TV – 22 marzo 2000 : Zero e tutti gli Zeri del mondo (VIDEO) : 19 anni fa Rai 1 ospitava nel suo palinsesto uno degli Artisti più prestigiosi dello scenario musicale italiano. Artista con A maiuscola, soprattutto se stiamo parlando di Renato Zero. In diretta dallo studio di Mirabilandia, il cantante dirige la 'Zeronave' di tutti gli Zeri del mondo (titolo omonimo di un suo Album).Lo studio è magicamente trasformato in un fantascientifico vascello in cui si fanno incontri speciali con artisti del calibro ...

MasterChef Italia 8 - cosa è successo nella puntata del 21 marzo 2019? Eliminati... : MasterChef Italia 8, cosa è successo nella 19esima puntata? La Mystery Box è a base di verdure: bisogna fare un minestrone gourmet e a darne una prova, 'hot' e ispirata, è Giorgio Locatelli. Il primo all'assaggio è Giuseppe (tra le risatine sardoniche di Gilberto) che ha preparato un minestrone per il fratello Matteo (e a Bastianich piace); il secondo è proprio Gilberto, che se la ride sotto i baffi con un atteggiamento che irrita Barbieri e ...

È successo in TV – 21 marzo 1999 : Amadeus debutta in Rai con una Festa di classe : Dopo anni trascorsi in Mediaset fra indimenticabili edizioni del Festivalbar e prime serate al gusto di varietà, Amadeus compie il grande passo per entrare in Viale Mazzini nel 1999. Il suo debutto sulla tv di stato è segnato da Festa di classe, un programma ricco di giochi e nostalgia.Trasmesso su Rai 2 (diretta allora da Carlo Freccero) a partire dal 21 marzo 1999 dagli studi di Cinecittà, il conduttore porta un personaggio maschile e ...

È successo in TV – 20 marzo 2007 : debutta uno - due - tre - stalla! (VIDEO) : Oggi nella nostra rubrica torniamo a parlare di reality show. Stavolta il salto temporale ci porta nel 2007, anno in cui il genere regala ambientazioni a destra e manca. Sono passati tramite il piccolo schermo un ristorante, un ritorno nel passato, quattro edizioni dell'Isola dei Famosi già alle spalle, due de La Talpa e qualche Music Farm.Forte di risultati utili ottenuti grazie a La Fattoria, Canale 5 con Barbara d'Urso insiste su un altro ...

Amici 18 - oggi - martedì 19 marzo : ecco cosa è successo nel daytime : I ragazzi di Amici sono alle prese con il serale. Mentre Giuliano Peparini cerca di capire le potenzialità degli alunni, Zerbi si confronta con Tish.

Ascolti tv 18 marzo 2019 : cala Il nome della rosa - successo per Made in Sud : Ascolti tv lunedì 18 marzo 2019: nuovo calo per la fiction Il nome della rosa Continua a perdere telespettatori Il nome della rosa, la fiction evento in onda su Rai Uno. Tratta dall’omonimo romanzo di successo di Umberto Eco la serie è partita con quasi sette milioni di telespettatori per il 27% di share. Un […] L'articolo Ascolti tv 18 marzo 2019: cala Il nome della rosa, successo per Made in Sud proviene da Gossip e Tv.

È successo in TV - 18 marzo 2010 : 50° Premio TV - Ballando con le stelle miglior programma : Va a braccetto con l'oscar cinematografico ed è il papà del telegatto: oggi vi parliamo del prestigioso Premio TV regia televisiva, la manifestazione annuale che premia le trasmissioni del piccolo schermo. La manifestazione è stata mandata in onda da Rai 1 fino al 2015.Esattamente 9 anni fa, il 18 marzo 2010, si celebrava l'edizione numero 50, un traguardo importante che tra l'altro - menzione che ci riguarda - vede TvBlog coinvolta, per ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 marzo) : Philadelphia e Detroit fermano Milwaukee e Toronto - successo allo scadere dei Clippers di Gallinari : notte ricca di sorprese nelle otto partite di NBA in programma. Sia Milwaukee sia Toronto sono state infatti sconfitte da avversarie in piena lotta playoff come Philadelphia e Detroit, mentre LeBron James e i suoi Los Angeles Lakers hanno rimediato un’altra disfatta contro New York salutando forse definitivamente le speranze di accedere alla seconda fase. Successi invece importanti quelli ottenuti dai Los Angeles Clippers, da Houston e da ...

Amici 18 - Alessandro Casillo assente 'innominato' nello speciale del 16 marzo : cosa è successo? : nello speciale del sabato di Amici 18 che TvBlog ha seguito minuto per minuto informandovi sulle maglie verdi che hanno dato l'accesso al serale per Ludovica e Jefeo, sul ritorno di Giuliano Peparini e sull'approdo di Ricky Martin come direttore artistico (insieme all'ipotesi Fabio Rovazzi). Amici 18, puntata 16 marzo 2019: Ludovica e Jefeo al serale! Amici 18, lo speciale di sabato 16 ...

È successo in TV - 16 marzo 1978 : l'annuncio del rapimento di Aldo Moro al Tg1 (VIDEO) : Senza ombra di dubbio quella che vi raccontiamo oggi è una delle pagine più tristi della storia del nostro paese e della televisione, mezzo di comunicazione che in questo avvenimento si fa narratore di una cronaca sfociata poi in un tragico epilogo che, ahinoi, conosciamo bene: il rapimento dell'onorevole Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, avvenuto nel mattino del 16 marzo di 41 anni fa e ritrovato senza vita 55 giorni dopo, il 9 ...

Amici 18 - oggi - venerdì 15 marzo : ecco cosa è successo nel daytime : Mentre i ragazzi provano i pezzi per lo speciale di sabato, Zerbi si congratula con Mameli e Leo Cino e Ahmad Joudeh parlano con gli alunni.