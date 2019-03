Calcio femminile | Cecilia Salvai infortunata | l’Italia perde un pilastro difensivo Le

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) E’ stata una giornata storica per ilitaliano ieri. Il 19° turno del campionato di Serie A ci rimarrà nel cuore e nel cervello per quello che l’Allianz Stadium di Torino ha saputo regalare agli appassionati, con uno spettacolo che mai si era visto nel corso di un match del “Pallone in rosa”.La partita di cartello tra la Juventus e la Fiorentina è stato vinta dalle padrone di casa grazie ad una rete della danese Sofie Junge Pedersen, che ha saputo sfruttare un pasticciodella retroguardia viola per realizzare il gol del successo. Una festa però rovinata in casa bianconera dall’infortunio occorso a, riferimentodella Vecchia Signora e della Nazionale Italiana di Milena Bertolini.In un contrasto di gioco, la giocatrice si è accasciata a terra e in lacrime ha abbandonato il rettangolo verde. Purtroppo, ...

