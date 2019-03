Apre a Milano uno dei club più esclusivi al mondo | e punta sui creativi

Milano. I Tesori della Ca' Granda : Apre il Museo con l'arte custodita al Policlinico di Milano - FOTO : E ancora, l'arte si alterna alla scienza con l'esposizione dei ritratti dei medici dell'Ospedale Maggiore e le collezioni sanitarie: una raccolta di strumenti medici dall'800 in poi che hanno fatto ...

Nel cuore di Milano - Palazzo Pusterla Apre le porte : È nel cuore di Milano, tra via Torino a Piazza Missori. Palazzo Pusterla, gioiello architettonico del XIV secolo e sede di Banca Generali, apre le sue porte ai visitatori per le Giornate Fai di Primavera, appuntamento di cui l'istituto è sponsor e che svela ogni anno oltre mille luoghi di oltre 400 città italiane solitamente chiusi al pubblico. Sono centinaia i cittadini che si sono recati a piazza Sant'Alessandro, dove sorge Palazzo Pusteria ...

Giornate Fai : per una gita a Milano Apre lo storico Palazzo Pusterla con Banca Generali : Sabato 23 e domenica 24 marzo, in concomitanza con le Giornate del Fai, con l'apertura straordinaria dello storico Palazzo Pusterla a Milano, sede di Banca Generali. Banca Generali si affianca al FAI -...

Borsa : Milano Apre in rialzo +0 - 19% : ANSA, - Milano, 19 MAR - La Borsa di Milano apre la seduta in rialzo, con il Ftse Mib che quadagna lo 0,19% a quota 21.275 punti. 19 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Ing nel mirino - la Procura di Milano Apre un'inchiesta sulla banca del Conto Arancio : Milano - Dopo lo stop di Bankitalia all'acquisizione di nuova clientela, per problemi in materia di applicazione delle norme antiriciclaggio, la banca olandese Ing - famosa per il Conto Arancio - vede ...

Borsa : Milano Apre in rialzo - +0 - 22% - : ANSA, - Milano, 18 MAR - Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,22% a 21.090 punti.

Milano - morta Fadil - testimone nel processo contro Berlusconi : Procura Apre inchiesta : Una morte misteriosa tinge ulteriormente di giallo la vicenda giudiziaria partita dalla storia di Karima El Mahroug, meglio conosciuta come Ruby Rubacuori, la ballerina all'epoca minorenne, che avrebbe frequentato le feste a casa di Silvio Berlusconi. La modella marocchina Imane Fadil, 34 anni, era una delle testimoni chiave per l’accusa nel corso del processo “Ruby Ter”, che vede l'ex premier e altri 27 imputati accusati di corruzione in atti ...

Borsa : Milano Apre in rialzo - +0 - 34% - : ANSA, - Milano, 15 MAR - Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,34% a 20.947 punti. 15 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Milano Apre in calo dello 0 - 16% : Milano, 13 MAR - Apertura in ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,16% a quota 20.598 punti.

Huawei Apre una nuova sede a Milano : Nei giorni scorsi, per citare il caso più eclatante, il Wall Street Journal ha riferito di una lettera inviata dall'ambasciatore americano a Berlino al ministro dell'Economia tedesco, per anticipare ...

La Via della Seta è già a Milano Huawei Apre la nuova sede in Italia : Huawei ha aperto i battenti del nuovo Quartier Generale milanese al Lorenteggio Village per celebrare il quindicesimo compleanno di Huawei in Italia. È solo l’ultima delle tappe che hanno visto la multinazionale come soggetto attivo dell’innovazione nel Paese dopo l'apertura del Centro di Competenza... Segui su affarItaliani.it

Borsa : Milano Apre in rialzo - +0 - 51% - : ANSA, - Milano, 11 MAR - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,51% a 20.588 punti. 11 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Milano Apre poco variata - +0 - 08% : ANSA, - Milano, 6 MAR - La Borsa di Milano apre poco variata, con l'indice Ftse Mib appena sopra la parità, +0,08%, a 20.733 punti. 6 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Milano Apre poco variata - +0 - 08% : ANSA, - Milano, 6 MAR - La Borsa di Milano apre poco variata, con l'indice Ftse Mib appena sopra la parità, +0,08%, a 20.733 punti.