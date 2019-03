Un bambino è morto per una circoncisione

agi

(Di domenica 24 marzo 2019) Un neonato di quattro mesi èin seguito a unaeseguita in casa dai genitori di origine ghanese: il bimbo era stato portato venerdì all'ospedale di Scandiano, nel Reggiano, in arresto cardiaco. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime ed è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove è deceduto nelle prime ore di sabato.Si sono rivelati inutili i tentativi dei sanitari dei due ospedali di salvarlo. La procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e i carabinieri hanno avviato un'indagine per fare luce sui fatti che hanno portato al tragico decesso. Potrebbe rivelarsi decisiva l'autopsia.Il sindaco di Scandiano, Alessio Mammi, ha condannato l'episodio "gravissimo" e ha auspicato che "i responsabili paghino severamente di fronte alla legge per questo atto inaudito". "E' ...

