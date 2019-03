Isola | Jeremias e Soleil potrebbero essere stati assieme

Isola Dei Famosi - Soleil ha avuto rapporti con Jeremias arriva la conferma : arriva la conferma, Soleil e Jeremias hanno avuto rapporti, lo conferma Ariadna Romero Eliminata quindici giorni fa da L’Isola dei Famosi, dopo aver rifiutato la proposta della padrona di casa del reality show Alessia Marcuzzi di rimanere in gioco sull’Isola che non c’è insieme a Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, Ariadna Romero nel corso di un’intervista a Radio Radio, … Continue reading Isola Dei Famosi, Soleil ha avuto rapporti con ...

Isola - Soleil era fidanzata con un calciatore prima di Jeremias? : Siamo agli sgoccioli. Mancano solo due puntate alla fine dell' Isola dei Famosi , ma un nuovo gossip riguardante una delle protagoniste assolute del reality potrebbe scoppiare. Secondo quanto ...

Isola dei Famosi - Soleil sente la mancanza di Jeremias e piange : Isola Dei Famosi, Soleil Sorge piange si sente sola e pensa a Jeremias sente la mancanza di Jeremias Soleil. Pure durante una conversazione a Playa Uva con Sarah Altobello, non è riuscita a trattenere le lacrime: “È veramente difficile riempire certi momenti senza pensare alle persone care”, ha detto la ragazza. “Non vedo l’ora di tornare a casa per … Continue reading Isola dei Famosi, Soleil sente la mancanza di Jeremias ...

Isola dei Famosi - Jeremias sbotta contro Alda : "Sei gelosa di Soleil" : La decima diretta del gioco de L'Isola Dei Famosi è stata ricca di colpi di scena e anche conferme. A sbarcare in via del tutto eccezionale in Honduras sono state le compagne dei naufraghi Stefano ...

Isola dei Famosi - scontro in diretta tra Jeremias Rodriguez e Alda D'Eusanio - 'Sei solo gelosa di Soleil' : scontro in diretta durante la puntata di ieri 18 marzo all' Isola dei Famosi . Jeremias Rodriguez è sbottato contro Alda D'Eusanio dopo che ha attaccato ancora una volta la sua nuova fiamma Soleil ...

Isola dei Famosi - scontro in diretta tra Jeremias Rodriguez e Alda D'Eusanio - "Sei solo gelosa di Soleil" : scontro in diretta durante la puntata di ieri 18 marzo all'Isola dei Famosi. Jeremias Rodriguez è sbottato contro Alda D'Eusanio dopo che ha attaccato ancora una volta la sua nuova fiamma Soleil Sorgè. L'opinionista, dopo che la naufraga ha vinto nuovamente la prova leader della settimana, ha detto:

Isola DEI FAMOSI 2019/ Diretta e eliminati : Soleil sente la mancanza di Jeremias : ISOLA dei FAMOSI 2019, Diretta ed eliminati decima puntata, 18 marzo: chi sarà eliminato tra Luca Vismara e Paolo Brosio? Soleil Sorge ancora leader?