Il problema non è Salvini

(Di domenica 24 marzo 2019) Di una cosa non è sicuro: "Non so se sarebbe meglio per gli immigrati se, al posto di, ci fossero i suoi avversari. I centri di permanenza temporanea eran dei posti orribili. I miei amici medici che lavoravano lì dentro li definivano: 'Lager'. E, ogni volta che entravano in quei posti, si vergognavano per quello che vedevano. È stato un governo di centro-sinistra a istituirli, con la legge la Turco-Napolitano, non dei simpatizzanti della Lega".Paolo Nori dice di essere solo "uno che scrive libri". Invece, è tante altre cose. Traduttore di grandi autori russi, narratore in pubblico, uno scrittore che ha creato un modo che non esisteva di usare la lingua italiana. La sua scrittura sposta le insegne delle cose, rimuovendole dal loro contesto abituale e innestandole in un altro, totalmente estraneo. Ha scritto sulla Verità, il giornale più ...

