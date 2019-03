' Il problema non è Salvini' | di N Mirenzi

"Il problema non è Salvini" : Di una cosa non è sicuro: "Non so se sarebbe meglio per gli immigrati se, al posto di Salvini, ci fossero i suoi avversari. I centri di permanenza temporanea eran dei posti orribili. I miei amici medici che lavoravano lì dentro li definivano: 'Lager'. E, ogni volta che entravano in quei posti, si vergognavano per quello che vedevano. È stato un governo di centro-sinistra a istituirli, con la legge la Turco-Napolitano, non ...

Macron : Tav problema italiano - non ho tempo da perdere : Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto, rispondendo ai giornalisti al termine del vertice Ue stasera a Bruxelles, di non avere "tempo da perdere" per discutere "temi di divisione nazionale" all'interno del Consiglio europeo, con riferimento all'incontro bilaterale che avrà in mattinata, sempre a Bruxelles, con il premier italiano Giuseppe Conte, in cui si dovrebbe affrontare in particolare la questione della Tav Torino-Lione. Alla ...

Phil Harrison è sicuro che la latenza non sarà un problema per Stadia : Stadia (la nuova proposta per il gaming in streaming di Google) si presenta come una piattaforma completamente digitale che richiederà una connessione internet costante per poter funzionare. Di conseguenza molti utenti si sono chiesti se Stadia soffrirà di problemi legati alla latenza (o lag), bene secondo il capo del progetto Stadia Phil Harrison il lag non sarà un problema per la nuova piattaforma.Come riporta Gamespot, Harrison è molto sicuro ...

Mick Schumacher pronto per l’esordio in F2 : “Il paragone con papà non è un problema - lui è il più grande” : Il debutto in Formula 2 si avvicina e Mick Schumacher sembra pronto a tutto. Dopo essersi laureato campione in Formula 3 lo scorso anno con la scuderia italiana Prema Racing, il giovane pilota tedesco ha presentato la nuova stagione in un video diffuso sul sito ufficiale della propria squadra, dimostrando di accogliere con grande serenità le aspettative e l’inevitabile pressione che gravano sulle spalle del figlio di Michael Schumacher. ...

Grazie a Volvo ‘Care Key’ condividere l’auto non sarà più un problema : condividere l’auto con amici e familiari, assicurandosi che questi non corrano rischi quando circolano, Grazie a Volvo ‘Care Key’ non sarà più un problema Volvo Cars presenta ‘Care Key‘, un sistema che consente ai possessori di una Volvo di impostare un limite di velocità sulla vettura per loro stessi, per i familiari o per gli amici. Care Key verrà fornito di serie su tutte le vetture a marchio Volvo a ...

Il problema è Roma - non De Vito : ..., sappiamo da sempre che lotta alla corruzione è durissima e non deve conoscere interruzioni, sappiamo da sempre che la politica è funzione essenziale in democrazia e che l'onestà ne è requisito ...

Lombardi ha un problema con l'assegno di fine mandato. Non è l'unica nel M5s : Roma. Ciò che un po' sorprende è che a risultare manchevole, in difetto rispetto a una legge apparentemente inderogabile nel M5s, sia proprio lei che dei sacri principi fondanti del grillismo si è ...

Tra Icardi e Marotta sarebbe 'quasi pace' - Wanda : 'Il problema non sono i soldi' : Wanda Nara era sicura che l'Inter avrebbe vinto il derby. Lo ha ribadito ieri sera a Tiki Taka di cui è presenza fissa, esprimendo quelle che erano le sue sensazioni prima della sfida con il Milan. Chiaro che però, nella circostanza, a tenere banco sono sempre le eventuali news sul marito, Mauro Icardi, di cui come noto Wanda riveste anche il ruolo di agente. La domanda che tutti si pongono è legata alla permanenza dell'ex capitano all'Inter ed ...

xchiocci Diciotti : Tribunale ministri - 'sbarco 177 stranieri non era problema di ordine pubblico' : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - "Va osservato come lo sbarco di 177 cittadini stranieri non regolari non potesse costituire un problema cogente di 'ordine pubblico' per diverse ragioni". Così i magistrati di Catania nel fascicolo sulla nave Diciotti che vede indagato il ministro Matteo Salvini per se

F1 - Toto Wolff : “Non penso che ci sia un grosso problema di prestazioni - ma sono sorpreso di non vedere la Ferrari sul podio” : Toto Wolff ha parlato all’ANSA, dicendo la sua sul fine settimana di gara della Ferrari, apparsa in grave ritardo rispetto alla Mercedes a Melbourne. Il team principal della scuderia di Hamilton e Bottas non crede ci sia un problema di prestazioni sulla vettura di Maranello, ma che un errato set up abbia compromesso la gara della Rossa. Queste le sue dichiarazioni: “Sicuramente la Ferrari non ha soddisfatto le aspettative del team, ...

Napoli - Mertens : 'Vogliamo la finale di Baku. Il gol? Non è un problema' : Dries Mertens, 31 anni. Getty Il digiuno dal gol non ha tolto il sorriso a Dries Mertens, che nel 2019 deve ancora andare a segno. Lo si capisce dalla serenità che traspare dalle sue parole a Kiss ...

Il problema degli studenti in piazza non è il clima - ma i loro genitori : Quando il corteo è passato sotto casa mi ero un po’ agitato ma sono bastate a tranquillizzarmi le interviste agli attivisti in tv: lo sciopero dei ragazzi per l’ambiente è in realtà uno sciopero contro gli adulti. Tutto è quindi nella norma. I giovani d’oggi non sono così ingenui da prendersela con