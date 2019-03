Conte : "La mia esperienza termina con questo governo" : Avete presente la Boschi ? Disse che in caso di sconfitta al referendum avrebbe abbandonato la politica. Ma è ancora lì. Sarà anche questo il caso di Conte ? Difficile dirlo adesso. Lui, al momento, ...

Conte a Lecce : “La mia esperienza termina con questo governo. Salvare il Movimento? Stiamo parlando di sondaggi” : “Io personalmente l’ho detto, non ho la prospettiva di lavorare a una nuova esperienza di governo. La mia esperienza di governo termina con questo”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso del suo viaggio in Puglia durante il quale ha annunciato fondi contro la xylella e risarcimenti per i lavoratori Tap, ha anche parlato per la prima volta esplicitamente del suo futuro. Dopo che in questi giorni sono uscite ...

Conte promuove Laura Castelli e Massimo Garavaglia viceministri dell’Economia : Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha nominato Laura Castelli e Massimo Garavaglia viceministri dell'Economia: entrambi erano sottosegretari. Ora la nomina verrà sottoposta al presidente della Repubblica. Chi sono Laura Castelli e Massimo Garavaglia.Continua a leggere

Asti Cuneo - Conte e Toninelli visitano cantiere : “Lavori interrotti nel 2012. Ci assumiamo noi responsabilità” : “I lavori sono andati avanti dal 2004 al 2012, poi li hanno interrotti. C’erano evidentemente altri Governi, noi siamo qui da pochi mesi: ci dobbiamo assumere noi le responsabilità? Ce le assumiamo” così il premier Giuseppe Conte, che insieme al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli oggi si è recato nel cantiere dell’Asti Cuneo in occasione della Sblocca Cantieri. Con loro anche il governatore ...

Conte : 'Firmiamo il Memorandum Italia-Cina'. Ma è 'gelo' della Lega : È un Memorandum, ha spiegato il vice premier pentastellato, che 'permetterà alle nostre imprese di esportare più made in Italy nel mondo e anche in Cina. È una buona occasione per le nostre aziende'. ...

Il leghista Fedriga : "Invasati festeggiano la mia varicella - ma non sono No Vax - Contesto l'obbligo" : Il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha contratto la varicella e sui social è stato attaccato da vari utenti, che lo hanno apostrofato come "no vax". In un post Facebook, Fedriga si è difeso, affermando:Sto leggendo una serie di commenti su Twitter di fenomeni festeggianti perché sono stato ricoverato affermando che sarei un 'No vax'. Questa setta di invasati che seguono Burioni non hanno ...

Cina - Conte e Di Maio 'Firmiamo il memorandum'. Ma la Lega frena ancora 'Sicurezza nazionale prima di tutto' : Non è un'intesa politica con la Cina ma un'opportunità commerciale, gli Usa restano infatti il nostro principale alleato e la Nato la nostra casa naturale. Questo è uno scatto in avanti dell'Italia, ...

Via della Seta - Conte : “Firmiamo il memorandum. Non ci impegniamo a nulla - è accordo quadro non vincolante” : “Si firma il memorandum” con la Cina. A dichiararlo ufficialmente al termine del vertice a Palazzo Chigi è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo giorni di discussioni e tensioni a distanza tra i due soci di governo, è stato ufficializzato il via libera all’intesa sulla Via della Seta. “E’ un accordo quadro non vincolante, non è un accordo internazionale”, ha dichiarato. “Non ci ...

Conte : sentenze si possono discutere tutelando autonomia toghe : Roma, 14 mar., askanews, - 'Le sentenze dei giudici si possono discutere. Anzi, in tutte le democrazie avanzate il dibattito pubblico si nutre anche di questa discussione. L'importante è il rispetto ...