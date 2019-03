Autobus incendiato Milano | Dybala invita Rami allo stadio | Sei un eroe

Autobus incendiato Milano - avvocato autista : no ricorso per carcere Sy - : "Non lo ritengo opportuno", dice il legale dopo che il gip ha confermato la prigione per l'uomo che ha sequestrato e incendiato un bus con 51 ragazzi. Ha aggiunto: l'istanza per perizia psichiatrica ...

Paulo Dybala : audio a Ramy - il 14enne dell'Autobus incendiato a Milano : 'Sei un eroe' : Da Madrid a Milano, un messaggio recapitato da un campione affermato a un suo piccolo fan. Direttamente dal ritiro della nazionale argentina, dove la

Autobus incendiato Milano - Dybala invita Ramy allo stadio : Sei un eroe - : L'attaccante argentino della Juventus ha inviato un audio a uno dei ragazzini-eroi del bus dato alle fiamme nel Milanese: "Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe ...

Autobus incendiato a Milano - gip : Sy deve restare in carcere - : Convalidato l'arresto e disposta la custodia cautelare per l'autista che ha sequestrato un bus con 51 bambini e ha dato fuoco al mezzo. L'uomo è accusato di strage aggravata con finalità di terrorismo.

Autobus incendiato a Milano - gip : Sy deve restare in carcere - : Convalidato l'arresto e disposta la custodia cautelare per l'autista che tre giorni fa ha sequestrato un bus con 51 bambini e ha dato fuoco al mezzo

Autobus incendiato - uno dei ragazzini : "Mi sono offerto come ostaggio" - : Nicolò è uno dei 51 studenti di scuola media che sono stati sequestrati da Oyssenou Sy. "Eravamo una bomba umana", dice il ragazzino, raccontando di non aver esistato a farsi avanti perché tutti i ...

Autobus incendiato a Milano - circolare del Viminale : 'Più controlli sugli autisti' | : Dopo il sequestro dei 51 ragazzini da parte del conducente sulla Paullese arriva la stretta del ministero: un avviso a tutti i prefetti richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente per ...

Autobus incendiato Milano - telefonata dell'attentatore al 112. Audio : Autobus incendiato Milano, telefonata dell'attentatore al 112. Audio In un Audio i momenti più drammatici del sequestro dei 51 studenti sulla Paullese. L'autista Oyssenou Sy urla ai carabinieri: "Ho cosparso il pullman di liquido infiammabile" Parole chiave: ...