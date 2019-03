Vi presento il mio nuovo collega robot

Oscar - i 90 anni del premio : dalla volta in cui lo presentò Paperino ai grandi esclusi (Kubrick incluso) che non l’hanno mai vinto : 16 maggio 1929, quasi novant’anni fa. La Blossom Room del Roosevelt Hotel di Hollywood è riservata per 270 ospiti che hanno pagato cinque dollari a testa per una cena privata. Sul palco, l’attore Douglas Fairbanks e il regista Cecil DeMille, assegnano per la prima volta l’Academy Awards of Merit, un premio alle eccellenze cinematografiche. Sì, è la prima notte degli Oscar, molto più spartana e rapida di come la conosciamo oggi, cinque minuti in ...