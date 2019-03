Verona è ora gemellata con la città cinese di Hangzhou

Stefano Buffagni e Vincenzo Spadafora contro il patrocinio del Governo al "World Congress of families" di Verona : "C'è stato un tempo in cui le donne più emancipate e gli omosessuali venivano bruciati sui roghi. Pare qualcuno abbia nostalgia di quel periodo oscuro. Non io!". Lo scrive su Facebook Stefano Buffagni, sottosegretario del M5s, nel prendere le distanze dal World Congress Of families, una manifestazione che riunisce varie sigle dal 29 al 31 marzo a Verona, un evento che ha avuto il patrocinio anche del Governo.Buffagni pubblica un ...

Serie B Verona - lesione al retto femorale per Zaccagni : Verona - Il Verona è tornato subito ad allenarsi dopo la trasferta di Lecce .

Concorso per biologo a Roma - per tecnico di laboratorio a Parma e per farmacista a Verona : In questi ultimi giorni ci sono aggiornamenti per quel che riguarda i concorsi pubblici, finalizzati ad avere borse di studio o contratti libero professionali, in particolare per la professione di biologo, tecnico di laboratorio biomedico e farmacista. I bandi sono stati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità di Roma (per il ruolo di biologo), dall'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Parma (per il ruolo di tecnico di laboratorio ...

Hellas Verona - Grosso confermato sulla panchina… per ora : Momento difficile per Fabio Grosso sulla panchina dell’Hellas Verona. C’è sempre poca continuità nei risultati e la pazienza sta per finire.L’Hellas Verona ad inizio stagione aveva aspettative ben migliori rispetto quelle che ora si trova a fare i conti. La classifica non è catastrofica, certo. Le prime due posizioni, però, sono distanti e poiché la squadra sembra esser nel limbo tra il salto di qualità e lo sprofondo ...

Verona - dramma sfiorato in autostrada : Mustang “vola” dall’A4 alla tangenziale : Nella notte tra giovedì e venerdì una Mustang da 300 cavalli che viaggiava sull’autostrada A4 per cause al vaglio delle forze dell’ordine è finita sul guardrail invadendo la tangenziale Sud. L’incidente poteva avere conseguenze gravissime ma fortunatamente tra i tre feriti nessuno è in pericolo di vita. Traffico paralizzato per un altro incidente avvenuto in mattinata.Continua a leggere

Verona. Al Teatro Laboratorio incontri su Italo Calvino : Nell’ambito della 50a stagione del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio di Verona, martedì 5 febbraio alle ore 17.30 inizia un ciclo di

Trento-Verona - Quarti Coppa Italia volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Il volley maschile si appresta a vivere un insolito turno infrasettimanale. Tra oggi, mercoledì 23, e domani, giovedì 24 gennaio, si giocheranno infatti i Quarti di finale della Coppa Italia 2018-2019. Il tabellone è stato stabilito sulla base della classifica di SuperLega al termine del girone di andata e le partite si disputeranno in gara unica, in casa della squadra meglio posizionata nella graduatoria. Questa sera andranno in scena le prime ...