Traffico Roma del 23-03-2019 ore 09 | 00

poliziadistato : Roma confiscati beni e contanti per un valore di 30 milioni di euro appartenenti a cosche di 'ndrangheta e alla fa… - beppe_grillo : #ROMA: Ormai manca pochissimo per #Vialibera! Domenica 24 marzo una rete ciclopedonale di circa 15 km sarà chiusa a… - poliziadistato : In atto esecuzione 12 ordinanze custodia tra Isernia, Foggia e Roma per traffico e spaccio cocaina Indagini… -
Blocco auto Roma - domenica ecologica/ 24 marzo stop Traffico fascia verde : le deroghe : Blocco traffico auto a Roma Capitale, il 24 marzo l'ultima domenica ecologica: orari, multe e stop traffico. Le deroghe: chi può circolare?
Traffico di influenze illecite - arrestato il 5 stelle De Vito : “A Roma avresti vinto pure con il Gabibbo” : Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito (M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma. De Vito, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e' accusato di corruzione per aver preso utilita' dell'imprenditore Luca Parnasi promettendo in cambio di favorire il progetto per ...
Dodici arresti tra Isernia - Roma e Foggia per Traffico di cocaina : Roma, 20 mar., askanews, - La Polizia di Stato di Isernia sta eseguendo 12 ordinanze di custodia cautelare tra Isernia, Foggia e Roma per il reato di traffico e detenzione ai fini di spaccio di ...
Traffico Roma del 16-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 MARZO 2019 ORE 17:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TRIONFALE E CASAL DEL MARMO Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST CON BREVI CODE IN DIREZIONE SALARIA TRA TORD DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA IN CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTA DI ...
Traffico Roma del 16-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 MARZO 2019 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATI I LAVORI SULLA TANGENZIALE EST SONO FINITE ANCHE LE CODE PRIMA SEGNALATE NELLE DUE DIREZIONI TRA SALARIA E VIA DELLE VALLI, ORA NON SI EVIDENZIANO ALTRE DIFFICOLTA’ REGOLARE AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDIO ANULARE ALL’OLIMPICO SI STA GIOCANDO LA PARTITA ...
Traffico Roma del 16-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 MARZO 2019 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATI I LAVORI SULLA TANGENZIALE EST SONO FINITE ANCHE LE CODE PRIMA SEGNALATE NELLE DUE DIREZIONI TRA SALARIA E VIA DELLE VALLI, ORA NON SI EVIDENZIANO ALTRE DIFFICOLTA’ REGOLARE AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDIO ANULARE ALL’OLIMPICO SI STA GIOCANDO LA PARTITA ...
Traffico Roma del 16-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 MARZO 2019 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATI I LAVORI SULLA TANGENZIALE EST SONO FINITE ANCHE LE CODE PRIMA SEGNALATE NELLE DUE DIREZIONI TRA SALARIA E VIA DELLE VALLI, ORA NON SI EVIDENZIANO ALTRE DIFFICOLTA’ REGOLARE AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDIO ANULARE ALL’OLIMPICO SI STA GIOCANDO LA PARTITA ...
Traffico Roma del 16-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 MARZO 2019 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SI LAVORA SULLA TANGENZIALE EST E PER QUESTO MOTIVO SI STANNO FORMANDO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LE USCITE CAMPI SPORTIVI E VIA DELLE VALLI VERSO SAN GIOVANNI E TRA SALARIA E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO OLIMPICO ALL’OLIMPICO ALLE 13,30 L’INCONTRO DI RUGBY ITALIA-FRANCIA . IN TUTTA L’AREA ...
Traffico Roma del 16-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 MARZO 2019 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SI LAVORA SULLA TANGENZIALE EST E PER QUESTO MOTIVO SI STANNO FORMANDO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LE USCITE CAMPI SPORTIVI E VIA DELLE VALLI VERSO SAN GIOVANNI E TRA SALARIA E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO OLIMPICO ALL’OLIMPICO ALLE 13,30 L’INCONTRO DI RUGBY ITALIA-FRANCIA . IN TUTTA L’AREA ...
Traffico Roma del 16-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. IN ZONA CIPRO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MARCANTONIO BRAGADIN ALL’ALL’ALTEZZA DI VIA RUGGERO FIORE. AL NOMENTANO PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 16-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. IN ZONA CIPRO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MARCANTONIO BRAGADIN ALL’ALL’ALTEZZA DI VIA RUGGERO FIORE. AL NOMENTANO PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 16-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 MARZO 2019 ORE 8:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE A NORD EST DELLA CAPITALE SULLA VIA PALOMBARESE: RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA E DA VIA MARCO SIMONE BIVIO CON LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE DI COLLEVERDE. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE SULLA STESSA NOMENTANA BIS AL BIVIO CON LA VIA PALOMBARESE. PER ...
Traffico Roma del 16-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 MARZO 2019 ORE 8:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE A NORD EST DELLA CAPITALE SULLA VIA PALOMBARESE: RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA E DA VIA MARCO SIMONE BIVIO CON LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE DI COLLEVERDE. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE SULLA STESSA NOMENTANA BIS AL BIVIO CON LA VIA PALOMBARESE. PER ...
Traffico Roma del 16-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 MARZO 2019 ORE 8:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA. ALLA CAMILLUCCIA IN VIA MARIO FANI SI STA SVOLGENDO LA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE ...
Traffico Roma del 16-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 MARZO 2019 ORE 8:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA. ALLA CAMILLUCCIA IN VIA MARIO FANI SI STA SVOLGENDO LA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE ...