Sy | Sentivo le voci dei bimbi morti in mare | Ma il gip non gli crede

L'autista interrogato : "Sentivo le voci dei bimbi annegati nel mare" : Milano - Ha dato chiari segni di squilibrio. No, sta recitando una parte per evitare le conseguenze penali peggiori. Nel giorno dell'interrogatorio di garanzia di Ousseynou Sy il suo legale, l'avvocato Davide Lacchini, insiste sulla necessità di una perizia psichiatrica per l'uomo nato in Senegal con cittadinanza italiana che mercoledì a San Donato ha dirottato un autobus con a bordo 51 ragazzini delle medie. Mentre gli inquirenti pensano che il ...

Ousseynou Sy - lo schifo senza fine : "Sentivo le voci dei bimbi". Il terrificante dubbio dei pm : Prima di mettersi al volante dell' autobus e avventurarsi sulla Paullese con cinquantuno bambini, Ousseynou Sy, 47 anni, ha caricato nel bagagliaio due taniche di gasolio, poi ha preso con sé un coltello, una pistola, un tot di fascette da elettricista e alcuni accendini. Ora, il suo avvocato, David

Terrore sul bus - la versione di Sy : "Sentivo le voci dei bimbi africani" : Per Ousseynou Sy, insomma, la politica di Matteo Salvini è troppo morbida, ma non nomina mai il leader della Lega. La decisione del ministro dell'Interno di concedere la cittadinanza italiana a Ramy, ...

Scuolabus in fiamme a Milano - Sy : «Sentivo le voci dei bambini morti in mare» I pm : «Resti in carcere» : L’ex autista che ha dirottato e incendiato il bus che guidava con 51 bambini e tre adulti a bordo interrogato a San Vittore per la convalida dell’arresto. L’avvocato dell’uomo: «Segni di squilibrio, serve perizia psichiatrica». Per i pm «recita una parte»

Bus in fiamme a Milano - Sy : 'Sentivo voci dei bimbi morti - dicevano : 'Colpisci''. Il legale : 'Squilibrio'. Il gip : 'Non sembra' : Come riferito dal suo legale, Davide Lacchini , l'uomo davanti al gip 'ha lodato la politica italiana sulle migrazioni' e spiegato che il suo messaggio era 'nessuno dall'Africa deve venire in Europa'.

Sy al gip : "Sentivo le voci dei bimbi morti in mare" : Sentivo le voci dei bambini morti in mare che dicevano 'fai qualcosa di eclatante per noi ma non fare del male a questi bambini' ". E' una delle frasi che Ousseynou Sy , l'autista di origine ...

Autista del bus al gip : 'Sentivo le voci dei bimbi morti in mare che mi chiedevano un gesto eclatante' : Durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip questo pomeriggio a San Vittore Ousseynou Sy, l'Autista che due giorni fa ha sequestrato uno scuolabus con 51 bambini a bordo e gli ha dato fuoco ...