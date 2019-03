Macron schiera l' esercito contro i gilet gialli

Migranti - Moscovici si schiera con Macron : “Il governo italiano ostile” : Pierre Moscovici corre subito a difendere Emmanuel Macron. Il commissario agli Affari economici, che Le Figaro dà in pole position per prendersi la poltrona più alta della Corte dei Conti francese una volta terminato l’incarico a Bruxelles (leggi qui), si è immediatamente schierato contro le dichiarazioni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla Francia e i suoi interessi nel continente africano. “Sono ostili”, ha tuonato al suo ...