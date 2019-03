I Retroscena di Blogo | Ilary Blasi ed i no a La sai ultima e al GF Vip

blogo

(Di sabato 23 marzo 2019)Lo ha dimostrato nell'edizione del Grande fratello Vip. Ha saputo tener testa ed in modo fermo e sicuro a Fabrizio Corona e non solo, ha condotto il primo reality show della televisione italiana in maniera decisa, facendo vedere la stoffa della vera conduttrice televisiva, cosa per altro già ampiamente dimostrata alle Iene.dunque è sicuramente oggi una delle conduttrici di maggior peso a Canale 5. Dopo Maria De Filippi e Barbara D'Urso, che macinano ore ed ore di televisione, ottenendo anche buoni risultati in termini di ascolti, con Maria evidentemente sempre in vetta ai grafici delle curve, lapuò sicuramente aspirare ad inserirsi fra le due sopra menzionate conduttrici dell'ammiraglia Mediaset.died i no a La saie al GF Vip pubblicato su TVBlog.it 23 marzo 2019 10:29.

