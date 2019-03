Europeo sport prototipi | GP Monza 2019 | calendario | date | programma | orari e tv

oasport

(Di sabato 23 marzo 2019) L’Autodromo diospiterà il GP d’Italia delle Blancpain GTs Club Series, il Campionato(ELMS). Vedremo all’opera i migliori piloti in circolazione che si cimenteranno al volante dei propri bolidi sul celebre tracciato brianzolo, una culla del motor. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e tutti glidel GPdell’ELMS. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della manifestazione.GPELMS: SABATO 13 APRILE:09.40-10.20 Blancpain GTs Club – Prove libere13.10-13.45 Blancpain GTs Club – Qualifiche14.10-14.42 Formula Renault Eurocup – Gara115.10-16.10 GT4 European Series – Gara116.35-17.05 Blancpain GTs Club – Gara 1DOMENICA 14 APRILE:11.10-11.40 Blancpain GTs Club – ...

