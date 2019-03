Esplode una villetta vicino a Frascati  Due morti | si cercano altre persone

Alle porte di Roma Esplode una villetta : morti padre e figlio - un ferito : Una esplosione si è verificata attorno Alle ventuno in una villetta a due piani a Frascati (Roma). Secondo un primo report dei vigili del fuoco, due persone sono morte e una terza è...

Cina - Esplode una fabbrica di fertilizzanti a Yancheng : 47 morti e 640 feriti : Una terribile tragedia si è verificata in Cina, precisamente nella città di Yancheng, nella provincia di Jiangsu, dove nelle scorse ore è esplosa una fabbrica di fertilizzanti. Si tratta, per la precisione, della Tianjiayi Chemical, impianto industriale specializzato nella produzione di diversi prodotti. Al momento sono ancora da accertare le reali cause della violenta esplosione. Alcuni media cinesi riferiscono che alla base del fatto di ...

Gesualdo - Esplode fabbrica di fuochi d'artificio : trovato il corpo di una persona : Una violenta esplosione ha causato la distruzione di una fabbrica di fuochi d’artificio a Gesualdo, in provincia di Avellino. La deflagrazione, avvertita con un forte boato dall’intera popolazione, è avvenuta nel primo pomeriggio del 14 marzo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Avellino e del distaccamento di Grottaminarda, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e quelli di Avellino. L’esplosione e i ...

Udine - Esplode una bombola del gas in un appartamento : tre feriti : Udine, 11 mar., askanews, - Esplosione in un appartamento di uno stabile di via Chiozza a Cervignano, in provincia di Udine. Dalle prime informazioni, sembra che sia scoppiata una bombola del gas.All'...

Così si fa Esplodere una mina della Seconda guerra mondiale : le spettacolari immagini dei palombari della nostra Marina : Nelle immagini dei palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) e del Comando subacquei ed incursori della Marina Militare (COMSUBIN) le due delicate operazioni di bonifica nelle acque antistanti le coste siciliane, rispettivamente a Trapani e a Gela. L’intervento più impegnativo condotto è stato quello su una mina navale ormeggiata “tipo II”, di fabbricazione italiana, che faceva presumibilmente parte di un campo minato ...

Gli Esplode una scarpa in campo : l'incredibile infortunio di Zion Williamson : Un infortunio decisamente insolito, causato dall'esplosione della scarpa, quello capitato a Zion Williamson, giovane stella del basket americano universitario, durante la sfida tra Duke e North Carolina.La partita del giovane talento di Duke, uno dei prospetti più interessanti in ottica Nba, è durata solo 33 secondi, giusto il tempo di un palleggio nell'aria avversaria e di un repentino cambio di direZione. Da lì, il disastro: la scarpa sinistra ...

Padova : casa Esplode per una fuga di gas - nessuna persona coinvolta : Padova, 20 feb. (AdnKronos) - Dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati in via Rienza a Padova per l'esplosione di un’abitazione isolata avvenuta presumibilmente durante la notte. Al momento non risultano persone coinvolte. Sono ora in corso i controlli da parte del personale USAR

Napoli - fanno Esplodere fuochi d'artificio e incendiano una casa : Quattro persone sono state denunciate: due per incendio doloso e accensione di fuochi pericolosi e due per favoreggiamento. Sembra che i fuochi d'artificio siano stati fatti esplodere nel corso di una ...