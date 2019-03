Dybala | ' Rendere felici i tifosi della Juve è la cosa più importante'

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Uno dei giocatori più rappresentativintus è senza dubbio Paulo, che dal ritiroNazionale Argentina ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Otro, durante la quale ha ricordato i suoi esordi da calciatore e l'approdo a Torino. Il racconto parte dai suoi primi ricordi d'infanzia, quando a 2/3 anni iniziò a pconfidenza con la palla. Essendo un attaccante, il gol era già da piccolo lapiùper l'argentino, e per tale ragione gli sono rimasti molto impressi quei quattro realizzati a 11-12 anni, di cui l'ultimo su punizione. Da ragazzo odiava l'idea di perdere, ma cercava di non mostrarlo in campo, salvo poi andare a sfogarsi a casa con il padre. Crescendo ha cominciato a esternare i suoi sentimenti anche sul prato verde. La prima avventura da professionista è arrivata a 17 anni con l'Instituto di Cordoba. L'esordio contro ...

